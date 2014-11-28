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Çekimler başlamadan başrol değişti; yeni Erdoğan Cem Kurtoğlu

'Kod Adı K.O.Z.' adlı filmde dönemin başbakanı Erdoğan'ı canlandıracak olan Orhan Kılıç projeden ayrıldı

28 Kasım 2014 09:50

Yapımcılığını Parantez Yapım/ Uğur Yalçınkaya’nın üstlendiği “Kod Adı K.O.Z.” filminde önemli bir değişiklik yaşandı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ı canlandıracak olan Orhan Kılıç’ın projeden ayrılması üzerine rolü Cem Kurtoğlu devraldı.

 

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan

 

Çekimlere çok az zaman kalması nedeniyle hemen çalışmalara başlayan, internetteki videolarını izleyerek Erdoğan’ın vücut dilini çözmeye çalışan Kurtoğlu, hedefine ulaştı. Usta oyuncu, çekimlerin ilk gününde hem görüntü hem de tavır açısından Erdoğan’a benzerliğiyle ekip arkadaşlarını şaşırttı.

Orhan Kılıç

Bu arada Orhan Kılıç cephesinden de bir açıklama geldi. Kılıç, “Diğer Yarım” dizisinin önümüzdeki haftalarda sona ereceğini, bu nedenle yeni bir dizi için anlaşma  imzaladığını söyledi ve ekledi: “Maalesef yeni dizi ile sinema filmi çakıştığı için projeden ayrılmak zorunda kaldım. Aldığım parayı iade ederek izinlerini istedim. Zaten çekimler başlamadığı için kimseyi zor durumda  bırakmadığımı düşünüyorum.”

Cem Kurtoğlu’nun yanı sıra Hakan Ural, Günay Musayeva, Tolga Karel, Hazım Körmükçü’ün de oyuncu kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Celal Çimen’in üstlendiği film 13 Şubat’ta vizyona girecek.

Recep Tayyip Erdoğan’a benzemek için onun tarzında saç sakal tıraşı yaptıran Cem Kurtoğlu, mavi gözlerini de lensle kahverengiye çevirdi.

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