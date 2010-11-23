-ÇEKİLME KARARINI REFERANDUMA SUNACAK TEL AVİV (A.A) - 23.11.2010 - İsrail parlamentosu (Knesset), ülke egemenliği altındaki topraklardan çekilme konusunda alınacak bir kararın referanduma sunulmasını öngören yasayı kabul etti. Parlamentodan dün gece 33'e karşı 65 oyla geçen yasa, hemen yürürlüğe girdi. Yasanın, sadece İsrail'in egemenliği altındaki topraklardan söz etmesi nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'dan bir geri çekilmenin referandum gerektirmediği belirtiliyor. Buna karşın, İsrail'in işgal edip ilhak ettiği Golan Tepeleri veya Doğu Kudüs'ten çekilme konusunda alınacak bir karar referandumun konusu olacak. Batı Şeria'daki topraklar ise ilhak edilmediği ve bir sivil yönetimin; Filistin Özerklik Yönetimi'nin idaresinde bulunduğu için, buradan yapılacak geri çekilmeler referanduma sunulmayacak. Yasaya göre, geri çekilmeye ilişkin hükümet kararları öncelikle parlamentoda onaylanacak. Böyle bir kararın parlamentonun üçte iki çoğunluğuyla, yani 120 milletvekilinin 80'inin oyuyla kabul edilmesi halinde ise referanduma gidilmesine ihtiyaç kalmayacak. Aksi takdirde referanduma başvurulacak. Yasanın oylamasından önce koalisyon ortağı İşçi partisi lideri, Savunma Bakanı Ehud Barak, partisi için bağlayıcı bir karar almamış ve milletvekillerini oylamada serbest bırakmıştı. Referandum kararına, oylamaya katılan İşçi partili milletvekillerinin çoğunun karşı oy verdiği belirtildi. Referandum yasası parlamentonun yarıdan fazlasının desteğini aldığı için, iptali amacıyla İsrail'in Anayasa Mahkemesi niteliğindeki Adalet Yüksek Mahkemesi'ne yapılacak başvuruları da zorlaştırdığı ifade ediliyor. İsrail'deki barış yanlısı örgütlerden Şimdi Barış (Şalom Ahşav), kabul edilse bile, Anayasa'ya aykırı olduğunu belirttiği referandum yasası için Yüksek Mahkeme'ye başvuracağını bildirmişti.