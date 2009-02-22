Çekilişten satılık Audi R8

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin çekilişinden otomobil kazanan talihli, vergilerini karşılayamadığı için aracı internetten satışa çıkardı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Capitol Alışveriş Merkezi'nin 15. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği 17 Şubattaki çekilişte "Audi R8" otomobil kazanan Özlem Çatak, vergilerini karşılayamadığı için lüks otomobili kardeşi aracılığıyla satıyor.



Henüz hiç kullanılmayan ve türkiye'de 5 adet bulunduğu belirtilen otomobil, "www.sahibinden.com" ilan sitesinde 170 bin euroya dün satışa çıkarıldı.



