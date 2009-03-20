Çekilişte uçak kazandı

İngilizce öğretmeni İnci Oğuz, bir alışveriş merkezinin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği çekilişle, özel uçak kazandı.



Alışveriş merkezinin Genel Müdürü Ümit Teoman, Hazerfen Havaalanı'nda düzenlenen törende, talihli İnci Oğuz'a çekilişte kazandığı uçağın anahtarını teslim etti.



Teoman, 125 TL'lik ve katları tutarında alışveriş yapanların katıldığı ''Cirrus SR20 Özel Uçak Çekilişi'' ile ilgili kampanyayı 23 Ocakta tamamladıklarını, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Milli Piyango yetkilileri ile noter huzurunda yaptıkları çekilişle talihliyi belirlediklerini bildirdi.



Çekiliş sonunda Cirrus SR20 tipi özel uçağı İnci Oğuz'un kazandığını belirten Teoman, bu uçağın dünyanın en güvenilir, sınıfının en iyi uçağı ve ekonomik olduğunu ileri sürdü.



Ümit Teoman, uçağın dünyada Angelina Jolie ve Brad Pitt gibi ünlüler tarafından tercih edilen bir model olduğunu ifade ederek, bir arıza durumunda paraşüt kolu çekilerek yere indirilebildiğini söyledi.



Teoman, uçağın test amaçlı 43 kez paraşütle yere indirildiğini, Amerika, İngiltere ve Almanya'dan sonra Türkiye'ye ulaştırıldığını bildirdi.



Dört kişi kapasiteli uçağın 200 TL'ye İstanbul'dan Bodrum'a uçabildiğini anlatan Teoman, uçağın ayda 150 dolar karşılığında hava alanında park edilebildiğini ifade etti.



Teoman, alışveriş merkezine ÖTV ve KDV'si dahil 450 bin dolara mal olan uçağın veraset intikal vergisinin ise 58 milyar TL olduğunu sözlerine ekledi.



İnci Oğuz, eşiyle birlikte uçağını teslim almaya geldi. Oğuz, uçağı kazandığını ilk duyduğunda çok şaşırdığını, bu tür çekilişlerde bugüne kadar hiçbir şey kazanmadığını söyledi.



Uçağı görünce çok sevindiklerini ve beğendiklerini anlatan Oğuz, ''Şu anda eğitimimiz yok, ama ileride kurs alarak uçağımızı kullanmayı çok istiyoruz. Hala kazandığıma inanamıyorum, çünkü bu insanın hayal edemeyeceği bir şey'' dedi.



Çekiliş için 12 kupon yatıran İnci Oğuz'un uçağı, 34 bin kişi arasından kazandığı belirtildi.

