-ÇEKİLİŞ İÇİN KISIRLAŞTIRILMA ŞARTI JODHPUR (A.A) - 01.07.2011 - Hindistan'ın kuzeyinde bir bölgede, gönüllü kısırlaştırılmayı teşvik için, en büyük hediye Tata Nano marka otomobil olan bir çekiliş düzenlenecek. Racastan eyaletinin Junjunu bölgesi sağlık idaresi başkan yardımcısı Dr. Pratap Singh Dutter, gönüllü kısırlaştırılmayı yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, 30 Eylül'e kadar kısırlaştırma operasyonu yaptıracak herkesin çekilişe katılabileceğini söyledi. Yıllık hedeflerinin 21 bin kişiyi kısırlaştırmak olduğunu anlatan Dutter, bu çekilişle en az 6 bin kişiyi ikna etmeyi umduklarını kaydetti. En büyük ödülün dünyanın en ucuz otomobili olan 3 bin avroluk Nano'nun olduğu çekilişte, ayrıca motosikletler, televizyonlar ve çeşitli beyaz eşyalar yer alıyor. Şu an bir milyarı aşkın nüfusa sahip Hindistan, 2030'da Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. Hindistan'da doğum oranı 20 yıldan bu yana azalarak, 1990'da kadın başına 4 çocuktan bugün 2,6'ya düşse bile nüfusun yine de yüksek hızla artacağı tahmin ediliyor.