Çekici ve sıra dışı dedektif

Patricia Cornwell’in roman kahramanı Dr. Kay Scarpetta, beyazperdeye geçmeye hazırlanıyor. Fox 2000 tarafından hazırlanacak olan projede, kahramanı Angelina Jolie canlandıracak.Cornwell, Dr. Kay Scarpetta karakteri için 16 kitap yazdı. Fakat filmin ve belki de serinin kitaplardan farklı bir yön izleyeceği, doğrudan uyarlama olmayacağı söyleniyor. Seriden en son Scarpetta çıktı.İtalyan kökenli Dr. Kay Scarpetta, işkolik ve yalnız bir Baş Adli Tabip. Yemek sanatı özel ilgi alanı. Katiller ise bu zeki ve becerikli kadına özel bir ilgi gösteriyor.Beyazperde, Angelina Jolie’nin yüzüyle ilgi çekici ve sıra dışı bir dedektife kavuşacak.