Çekiç atmada Sudak tutunamadı

''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının dördüncü gününde sabah yapılan ve 2 grupta toplam 50 sporcunun katıldığı bayanlar çekiç atma elemelerinde B Grubu'nda yarışan Sviatlana Sudak, çekici ilk hakkında 68.22, ikinci hakkında 67.36, üçüncü hakkında da 67.18 metreye attı.

Belarus asıllı 37 yaşındaki sporcu, ilk hakkında elde ettiği 68.22 metrelik derecesiyle, 50 sporcu içinde 17. olarak, 12 sporcunun katılacağı finalde mücadele etme hakkını kazanamadı.

Bu dalın seçmelerinde en iyi dereceyi, 73.92 metrelik atışıyla Kübalı Yipsi Moreno yaptı.

Atletizmde bayanlar çekiç atma finalleri 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.