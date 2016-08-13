Star yazarı Resul Tosun, 6728 sayılı kanunla çek kullanımında bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu. Tosun, "Çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulacak. Böylece çek kesen kişilerin mali durumları göz önünde bulundurularak ticaret yapılacak ve mağduriyetler önlenmiş olacak" dedi.

Resul Tosun'un "Çek yasağı nasıl bitecek?" başlığıyla yayımlanan (13 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Çek kullanımından dolayı esnafın, tüccarın, sanayicinin yaşadığı sorunları ve mağduriyetleri yıllardır görüyorduk. İşte çekteki sorunları çözmek için yeni bir adım atılarak 6728 sayılı Kanunla bazı değişiklikler yapıldı. Önceki yazımızda çekte yeni sistemi açıklamaya başlamıştık. Bugün de sizlere etkin pişmanlık ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması ve karekod konusunu ele alacağız.

Etkin pişmanlık

Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında,

a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,

b) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına,

Karar verilecek. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5’inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilecek ve ilan olunacak.

Şikâyetten vazgeçme hâlinde de bu şekilde işlem yapılacak.

Çek hesabı açma yasağının kaldırılması

Kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilecek. Mahkemenin vereceği karara itiraz edebilecek. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5’inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunacak.

09.08.2016 tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtlar, bu Kanun gereğince silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda tutulmaya devam olunacak.

Karekod’la bilgiler sorgulanacak

Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabilecek. Karekod ile;

a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,

b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,

c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,

d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı,

e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı,

f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı,

g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,

h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,

ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,

i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları,

j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,

k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,

l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi,

m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,

n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi,

Çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulacak. Böylece çek kesen kişilerin mali durumları göz önünde bulundurularak ticaret yapılacak ve mağduriyetler önlenmiş olacak.

Karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulacak. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkili olacak. Bu yetki kullanıldığı takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde kurulabilecek.