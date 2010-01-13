Çek politikacıdan, AB yolunda Türkiye'ye destek

T24- Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyeliğine atanan Çek politikacı Stefan Füle, Komisyon üyeliği göreviyle ilgili Avrupa Parlamentosu'ndaki mülakatında Türkiye'nin üyeliği konusuna geniş yer ayırdı.



Deutsche Welle'nin haberine göre,Avrupa Komisyonu'nun 1 Şubat'ta başlayacak yeni döneminde genişlemeden sorumlu üyelik görevini Olli Rehn'den devralacak olan Çek politikacı Stefan Füle, Türkiye'nin üyelik sürecini desteklediğini vurguladı.



Çek Politikacı Stefan Füle, Avrupa Parlamentosu’ndaki mülakatında Türkiye ile müzakereleri devam ettirmek istediğini belirtti, ancak Türkiye’den beklentilerini de sıraladı. Türkiye’nin, Ankara Protokolü'ne uyarak Kıbrıs'a sınırlarını açması gerektiğini belirten Fülle, "Ayrıca azınlık haklarının ve ibadet özgürlüğünün de garanti altına alınması gerekiyor" diye konuştu. Mevcut sorunlara ve Türkiye’nin demokrasideki eksiklerine rağmen müzakerelerin kesilmesi taleplerini kesinlikle reddettiğini de vurgulayan Çek politikacı, “Türkiye önemli bir ülke, medeniyetler arasındaki diyalogda önemli bir ortak” dedi. Türkiye’de toplumun modernleşmesi yolunda en iyi baskının üyelik müzakereleri yoluyla uygulanabileceğini de kaydeden Füle, muhafazakar çevrelerin imtiyazlı ortaklık önerisi gibi bir seçeneğin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.





Füle'nin görüşleri eleştirildi



Füle'nin Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili görüşleri mülakata katılan bazı milletvekilleri tarafından ağır şekilde eleştirildi. Avusturyalı milletvekili Andreas Mölzer konuyla ilgili şunları söyledi: "İnsan hakları konusuna bakıldığında yetersiz bir durum söz konusu… Daha önceden bahsedilen Hrıstiyanlara karşı ayrımcılık, Ermeni Soykırımı’nın kabul edilmemesi, Kürt halkına yapılan muamele ile ilgili problemler, kısa bir süre önce Kürt Partisi DTP'nin kapatılması... Bu tür sorunlar sürüyor. Türkiye’nin müzakerelerin sonucunu hayata geçirmeye isteksiz olduğu ortada. Tüm koşullar yerine getirilene kadar, müzakere sürecinin durdurulması ya da dondurulması gerektiğini düşünmüyor musunuz?"



Füle ise bu eleştiriye yanıt olarak Türkiye'nin AB için önemine değindi. Çek politkacı, "Türkiye önemli bir ülke… Enerji sektöründe önemli bir ortak. Üyelik müzakereleri aracılığıyla Türkiye ile meşgul olmamızdaki temel neden de bu. Müzakereler, Türkiye’nin modernleşmesine yardımcı olmak için sahip olduğumuz en önemli itici güç." şeklinde konuştu.



Genişleme nereye kadar sürecek?



AB'nin genişlemesi konusunda selefi Olli Rehn ile aynı görüşü paylaştığını belirten Füle, Balkanların batısındaki tüm ülkelerin de siyasi koşulları yerine getirmeleri durumunda üye olması gerektiğini kaydetti. Füle, Avrupa'nın nereye kadar genişlemesi gerektiği sorusuna ise yanıt vermedi. Çek politikacıya göre, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi, ancak bu ülkeler için şimdilik kesin bir üyelik perspektifinin oluşturulmaması gerekiyor.



Öte yandan Stefan Füle'nin AB'nin genişlemeden sorumlu üyeliği görevine getirilmesi oldukça manidar bir durum. 2004 yılında Avrupa Birliği'nin en büyük genişleme halkası çerçevesinde Birlik’e katılan Çek Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan Füle, eski Doğu Bloğu ülkelerinden çıkan ilk genişlemeden sorumlu komisyon üyesi olacak. Füle’ye göreyse göreve başvurmasının daha çok kişisel nedenleri var: "Benim için genişleme, siyasi bir görevden fazlasını ifade ediyor. Genişleme benim ülkemi ve hayatımı değiştirdi. Tüm Avrupa'yı temelden değiştirdi. Milyonlarca insana onurunu ve umutlarını geri verdi. Bu nedenle yeni bir birleşmenin daha yaşanması gerektiğine inanıyorum."