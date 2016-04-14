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Çek Cumhuriyeti'nin adı Çekya olacak

Devlet Başkanı Milos Zeman bir süredir İngilizce konuşmalarında ülkesini 'Czechia' olarak adlandırıyordu

14 Nisan 2016 16:04

Çek Cumhuriyeti resmen adını değiştirmeye hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek hükümetin, ülkenin resmi adının değiştirilmesi için karar aldığını ve bu konudaki yasa taslağının bu hafta içinde parlamentoya sunulacağını açıkladı.

Buna göre ülkenin adı bundan böyle Çekya olacak.

Bakan, Çek parlamentosunun kararının ardından da Birleşmiş Milletlere resmen başvurularak ülkenin yeni adının kayıtlara bu şekilde alınmasını talep edeceğini de söyledi.

Bakan, hükümetin görüş birliği içinde aldığı bu kararın gerisinde, ülkenin adının değişik dillerde farklı bir şekilde söylenmesinden duyulan huzursuzluğun yattığını vurguladı.

 

Çekistan yerine Çekya

 

Çekya’nın (İngilizce olarak Czechia) altı dünya dilinde; yani Arapça, Çince, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça’da aynı şekilde söylenmesinin rahatlık yaratacağı ve bunun da ülke ulusal kimliği açısından faydalı olacağını umuluyorÇek Cumhuriyeti'nde aslında isim tartışmaları bir süredir devam ediyordu.

Bir kısım politikacının önerdiği Czechia (Çekya) adına karşın bazıları ise ülkenin adının Czechlands (Çekistan) olmasını savunuyorlardı.

Devlet Başkanı Milos Zeman bir süredir İngilizce konuşmalarında ülkesini Czechia olarak adlandırıyordu.

 

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