Çek Cumhuriyeti'nden peşmergeye silah yardımı

Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı operasyon başlatan Kürt yönetimine Çek Cumhuriyeti de silah göndermeye başladı. Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne kargo uçağı ile 5 bin tanksavar füzesi gönderdi.

IŞİD’e karşı PKK ve YPG’nin desteği ile binlerce peşmerge ile kapsamlı saldırı başlatan Kürt yönetimine ABD’den sonra Çek Cumhuriyeti de silah göndermeye başladı. Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne kargo uçağı ile 5 bin tanksavar füzesi gönderdi.

Milliyet’in haberine göre, Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nda yapılan yazılı açıklamada, 5 bin tanksavar füzesi taşıyan kargo uçağının Prag Havalimanı’ndan Erbil’e doğru yolu çıktığı belirtti.

Şengal’in büyük bölümünü kaybederek Musul’a doğru yönelen IŞİD gruplarının imha olmasını önlemek amacıyla örgüt Suriye’nin Rakka ve Musul kentlerinden takviye kuvvetler gönderdi. Şengal kent merkezinde ise bazı noktalarda çatışmalar sürerken Kürt kuvvetleri kentin tamamını almak için ilerliyor.