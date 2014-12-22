T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çek Cumhuriyeti'nden peşmergeye silah yardımı

Çek Cumhuriyeti, peşmergeye 5 bin tanksavar füzesi gönderdi

22 Aralık 2014 12:43

Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı operasyon başlatan Kürt yönetimine Çek Cumhuriyeti de silah göndermeye başladı. Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne kargo uçağı ile 5 bin tanksavar füzesi gönderdi.

IŞİD’e karşı PKK ve YPG’nin desteği ile binlerce peşmerge ile kapsamlı saldırı başlatan Kürt yönetimine ABD’den sonra Çek Cumhuriyeti de silah göndermeye başladı. Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne kargo uçağı ile 5 bin tanksavar füzesi gönderdi.

Milliyet’in haberine göre, Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nda yapılan yazılı açıklamada, 5 bin tanksavar füzesi taşıyan kargo uçağının Prag Havalimanı’ndan Erbil’e doğru yolu çıktığı belirtti.

Şengal’in büyük bölümünü kaybederek Musul’a doğru yönelen IŞİD gruplarının imha olmasını önlemek amacıyla örgüt Suriye’nin Rakka ve Musul kentlerinden takviye kuvvetler gönderdi. Şengal kent merkezinde ise bazı noktalarda çatışmalar sürerken Kürt kuvvetleri kentin tamamını almak için ilerliyor. 

ETİKETLER

peşmergeçek cumhuriyetisilahyardımtanksavar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24