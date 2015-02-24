Çek Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı



Çek devlet televizyonunun haberine göre Çek Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Uhersky Brod kentinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs bir restorana girerek etrafına rastgele ateş açtı.

Uhersky Brod Belediye Başkanı, saldırganın yerel saat ile 14:30 sularında Druzba adlı restorana girerek etrafa ateş açtığını kaydetti. Saldırganın yaklaşık 25 el ateş ettiği belirtiliyor.

Polisin, görgü tanıklarının verdiği bilgilere dayanarak zanlıyı gözaltına aldığı bildirildi. Olay sırasında restoran ve çevresinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.