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Spor

Çek Cumhuriyeti'nde sarhoş hakem skandalı PRAG (A.A)

23 Ekim 2011 15:02

-Çek Cumhuriyeti'nde sarhoş hakem skandalı PRAG (A.A) - 23.10.2011 - Çek Cumhuriyeti'nde bölgesel futbol liginde oynanan, sarhoş bir hakemin yönettiği ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmanın sonucu yetkililerce tescil edilmedi.  Jestrabi Lhota kulübünün yetkililerinden Karel Dusek, geçen hafta deplasmanda Tynec-nad-Labem ile oynadıkları maçın hakemi Tomas Fidra'nın körkütük sarhoş olduğunu ve 3 oyuncularının sebep gösterilmeden oyundan atılmasına rağmen, kurallarda hakemin sarhoş olmasıyla ilgili bir madde bulunmadığı için maçı yarıda bırakamadıklarını söyledi. Dusek, ''Hakemin nefesi bira fabrikası gibi kokuyordu. Zaten bir partiye katıldığını gizlemedi'' dedi. Dusek'e göre, birkaç kez yere düşen ve kıyafeti kirlenen Fidra, maçta saçma kararlar verdi ve Jestrabi Lhota'dan 3 oyuncuya hiçbir neden yokken kırmızı kart gösterdi. Dusek'e göre, rakibin boş yere 3 kişi eksik kaldığını gören evsahibi takım, hücum etmeme kararı aldı ve taraftarlar takımlarının bu hareketini alkışladı. Maçı bırakmayı düşündüklerini belirten Dusek, bu sırada polisin sahaya girerek hakeme alkol testi yaptığını, muayenede hakemin kanında yüzde 1,94 oranında alkol bulunduğunun belirlendiğini anlattı. Dusek, ''Ancak kurallarda hakemin sarhoşken maç yönetmesinin yasak olduğuna dair bir madde yoktu. Sahadan çekilsek ceza alırdık'' dedi. Bölgesel futbol ligi yetkilileri, 1-1 biten maçı tescil etmedi ve fair-play ile ilgili bir maddeye dayanarak maç sonucunun geçersiz olduğunu bildirdiler.

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