Çek Cumhuriyeti'nden engellilere 'seks desteği'

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı 'seks desteği' hizmeti aracılığıyla engellilere cinsellik konusunda destek olacaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, "Seks herkesin hakkı" adını taşıyan program Çek Maliye Bakanlığı tarafından finanse ediliyor ve gönüllü kişilerin engellilere seks desteği vermesini hedefliyor. Projenin hayata geçirilmesinde görev alan "Riske Girmeden Tadını Çıkar" adlı sivil toplum kuruluşu, Prag'da düzenlediği bir basın toplantısında girişimin nasıl işlediğine dair bilgiler verdi.



Kuruluşun temsilcisi Lucie Sídová, 'seks asistanları' adını verdikleri kişilerin gönüllüler arasından seçildiğini söyledi ve başvuruda bulunanlar arasından gerçekleştirilen seçimde cinsel ilişki konusunda deneyimli olmaları ve hayatlarında daha önce bedensel engellilerle yakın ilişki kurmuş olmaları koşulunun aradığını vurguladı.



Devlet, engelliler için 'seks hizmeti' veren gönüllülere saat başı ücreti olarak yaklaşık 60 euro ödeyecek. Ancak gönüllülerin programa dahil olmadan bir 'ahlak yönetmeliğini' imzalamış olmaları gerekiyor. Ayrıca gönüllüler düzenli olarak sağlık kontrollerine gireceklerini de taahhüt ediyorlar.