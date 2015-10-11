Çek Cumhuriyeti 0 - 2 Türkiye

2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu’ndaki 9. maçında Çek Cumhuriyeti'ne konuk olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye puanını 15’e çıkarırken, Çek Cumhuriyeti ise 19 puanda kaldı. 13 Ekim’de İZlanda ile karşılacak olan A Milli Futbol takımı, o maçtan alacağı 1 puanla, play-off oynamaya hak kazanacak.

A Milli Futbol Takımı, Prag’taki Generali Arena’da oynanan karşılaşmaya, Ankara’daki patlamada hayatını kaybedenlerin anısına siyah bant takarak çıktı. Maçtan önce, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'nin maçtaki golleri, 61. dakikada Selçuk İnan (penaltı) ve 80. dakikada Hakan Çulhaoğlu'ndan geldi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Caner'in soldan içeri doldurduğu topla arka direkte Serdar Aziz buluşurken Çek Cumhuriyeti defansı müdahale etti. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk İnan temiz bir vuruşla golü yaptı. 80. dakikada sol kanatta topla buluşan Arda topla rakip ceza sahasına çalımlarla ilerledikten sonra harika bir pasla arka direkteki Hakan Çalhanoğlu'nu gördü. Hakan topla buluştuktan sonra klas bir vuruşla golü buldu ve skoru 2-0'a taşıdı.





