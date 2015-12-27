Çek Cumhurbaşkanı'na göre, Avrupa'ya mülteci akını 'organize bir istila' hareketi

Avrupa'ya mülteci akınına karşı Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman'dan ilginç bir çıkış geldi. Mültecileri 'Hoşgeldiniz' pankartıyla karşılayanlara tepki gösteren Zeman, mültecilerin gelmesini, 'organize istila' diye niteledi. Zeman, "Ben, organize bir istila ile karşı karşıya olduğumuz olgusuna tamamen ikna oldum. Bu kendiliğinde n gelişen bir sığınmacı akını değil" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşlı, hasta ve çocuk mültecilere merhamet etmenin "mümkün" olduğunu söyleyen Çek lider, genç erkek mültecilerin ülkelerinde cihatçılara karşı savaşması gerektiğini söyledi. Zeman, "Yasadışı göçmenlerin büyük çoğunluğu sağlıklı ve bekar genç erkekler. Bu erkeklerin, ülkelerini özgürleştirmek için neden silahlanıp IŞİD'e karşı savaşmadığını merak ediyorum" ifadesini kullandı. Zeman, insanların ülkelerini terk etmesinin IŞİD'i güçlendirdiğini savundu.

'Kara bir leke'

Cumhurbaşkanı Zeman, Noel nedeniyle Noel dolayısıyla yayımlanan mesajında, siyasetçileri sığınmacı dalgasını hafife almakla suçladı. Sığınmacı dalgasının Çek dış politikasının üzerinde "kara bir leke" olduğunu savunan Zeman, sığınmacı akınının "organize istila" olarak nitelendirdi.

Bazen kendisini kasabaya giren truva atlarına karşı uyaran kötülük habercisi gibi hissettiğini belirten Zeman, "Ben, organize bir istila ile karşı karşıya olduğumuz olgusuna tamamen ikna oldum. Bu kendiliğinden gelişen bir sığınmacı akını değil" ifadelerini kullandı.

'Çek Cumhuriyeti herkesin değil'

Prag'da 17 Kasım'da sığınmacıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen eylemi ve "Mülteciler hoş geldiniz" pankartlarını eleştiren Zeman, "Çek Cumhuriyeti bizim ülkemizdir. O, herkesin değil ve olamaz" ifadesini kullandı. Başbakan Bohuslav Sobotka, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zeman'ın sığınmacılarla ilgili sözlerine tepki göstererek, "Sığınmacı krizi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı şimdiye kadar sürpriz yapmadı. O hep ön yargıları korudu ve kolaycılık yolunu seçti" ifadelerine yer verdi.