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Dünya

Çek Cumhurbaşkanı: Erdoğan AB'den daha fazla para talep edecek

Erdoğan'ın, mültecileri Bulgaristan ve Yunanistan'a yollama tehditinde bulunduğu öne sürülmüştü

01 Mart 2016 15:07

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki sığınmacı krizinin çözümü bahanesiyle Avrupa Birliği'nden (AB) mümkün olduğunca çok para talep edeceğini savundu.

Avusturya'nın Kurier gazetesinin haberine göre Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Zeman, "3 milyar Euro teklif edilen Erdoğan, 6 değil 9 milyar Euro isteyecek. Her yeni zirveyle miktarı artıracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i, AB'nin Türkiye'ye sığınmacılar için ödemeyi kabul ettiği 3 milyar Euro'nun ödenmemesi halinde ülkedeki sığınmacıları otobüslerle Yunanistan ve Bulgaristan'a yollamakla tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Türkiye ile AB arasındaki 29 Kasım'da yapılan zirvede Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için başlangıç olarak 3 miyar Euro'luk yardım yapılmasına karar verilmişti.

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