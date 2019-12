Çek Cumhurbaşkanı: AB bayrağını göndere çekmem

1 Ocak'ta dönem başkanı olacak Çek Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, "Saraya AB bayrağı çekmem" deyince büyük gerginlik çıktı.



Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı 1 Ocak 2009'dan itibaren 6 ay süreyle üstlenecek olan Çek Cumhuriyeti ile Birlik arasında bayrak gerginliği patlak verdi.



Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'un, Dönem Başkanlığı süresince Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avrupa Birliği bayrağını göndere çekmeyeceğini açıklaması, Brüksel ile gerginliğe yol açtı.



Klaus, Cumhurbaşkanlığı makamının Çek halkını temsil ettiğini ve ulusal bayrağın dışında başka bir bayrak asmaya gerek olmadığını bildirdi.



Avrupa Birliği ise geleneksel olarak, dönem başkanlığı süresince üye ülkenin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na, Birlik bayrağını da çektiğini anımsatarak, Klaus'un sözlerini talihsiz bir açıklama olarak niteledi.



Çek Cumhuriyeti, İrlanda'nın yanı sıra Lizbon Anlaşması'nı onaylamamış ikinci üye ülke.Cumhurbaşkanı Klaus da Lizbon anlaşmasına karşı çıkan bir isim.



Danışmanı da destek çıktı



Vaclav Klaus’un danışmanı Ladislav Jakl, AB bayrağının devlet başkanlığı sarayına çekilmemesi konusuna açıklık getirerek AB bayrağının İtalya, Litvanya, İsveç veya İngiltere’de başkanlık saraylarında da olduğunu sanmıyorum dedi.AB’nin BM ve NATO gibi uluslararası bir kuruluş olduğunu hatırlatan Jakl, Fransa’da her resmi binada da AB bayrağı yok dedi.



Çek Cumhuriyeti’nin bayrak konusundaki hassasiyetinin anlaşılması gerektiğini ifade eden Ladislav Jakl,’’soğuk savaş sırasında 40 yıl boyunca kırmızı bayrak resmi binalarımızda dalgalandı. Hatta evlerde bile asılmak zorundaydı. Prag’daki devlet başkanlığı şatosu bizim özgürlük sembolümüzdür. Bayrak konusunun altında başka şeyler aranmamalı’’ diye konuştu.



Klaus’un Eurosceptique olmadığını realist olduğunun altını çizen Jakl, ‘’bizler Avrupa uygarlığının bir parçasıyız. AB Çek Dönem Başkanlığının birinci, ikinci, üçüncü önceliği özgürlük olacaktır ’’ görüşünü dile getirdi.



Vaclav Klaus’un AB’de Çek Cumhuriyeti’nin çıkarlarını her şeye rağmen koruyacağını anlatan Ladislav Jakl,Klaus, AB Dönem Başkanlığını siyasi bir şov malzemesi olarak görmüyor’’ şeklinde konuştu.



Klaus Türkiye'yi destekliyor



Öte yandan Klaus, Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği sıcak destekle dikkat çekiyor. Klaus, son olarak Çek medyasına Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili ile şu açıklamalarda bulunmuştu:



''Hiç kimse Avrupa sahipliğe oynamasın. Hiç kimse (Bu ülke ya da şu ülke Avrupa’ya dahil değildir) deme cüretini göstermesin, Avrupa bize her zaman tek beden gömlek giydirmeye çalışıyor. Tek beden gömlek olmaz. Bu, hayati hata olur.''