T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çelik: Tam Gün Yasası'nda geri dönüş olmayacak

Çelik yüksek mahkemenin konuyu esastan değil usulden karar verdiğini hatırlattı

19 Temmuz 2012 16:46

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Anayasa Mahkemesi tarafından kısmi olarak iptal edilen Tam Gün Yasası'yla ilgili geriye dönüş olmayacağını söyledi. CHP'yi eleştiren Çelik, "CHP'ye sorarsanız onlar da tam güne karşı ama AK Parti'nin tam gününü istemiyorlar" dedi.

Parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Çelik, yüksek mahkemenin konuyu esastan değil usulden karar verdiğini hatırlattı. "Bugünden geriye dönüş söz konusu değil." diyen Çelik, "Eski sisteme dönülecek diye bir şey yok. Bunun öncelikle bilinmesini istiyorum. Bu bizim gündemimize gelecek, meseleyi yeniden değerlendirip karar alacağız. Doktorların rahatsız ve rencide edilmesi söz konusu değil. Biz kendi insanımızı, sağlığını sadece muayene hekimlerine havale etmek, onların merhametine terk etmek konumuna sahip değiliz. Tamamen eskiye dönüş olmayacaktır. Hükümetimiz ne gerekiyorsa o yapacak. Üzerimize düşeni elbette yapılacaktır." dedi.

ETİKETLER

hüseyin çeliktam gün yasasıanayasa mahkemesi

İlgili Haberler

Anayasa Mahkemesi 'Tam Gün Yasası'nı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, doktorlara muayene yasağı getiren hükümü iptal etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24