Çelik: Tam Gün Yasası'nda geri dönüş olmayacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Anayasa Mahkemesi tarafından kısmi olarak iptal edilen Tam Gün Yasası'yla ilgili geriye dönüş olmayacağını söyledi. CHP'yi eleştiren Çelik, "CHP'ye sorarsanız onlar da tam güne karşı ama AK Parti'nin tam gününü istemiyorlar" dedi.

Parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Çelik, yüksek mahkemenin konuyu esastan değil usulden karar verdiğini hatırlattı. "Bugünden geriye dönüş söz konusu değil." diyen Çelik, "Eski sisteme dönülecek diye bir şey yok. Bunun öncelikle bilinmesini istiyorum. Bu bizim gündemimize gelecek, meseleyi yeniden değerlendirip karar alacağız. Doktorların rahatsız ve rencide edilmesi söz konusu değil. Biz kendi insanımızı, sağlığını sadece muayene hekimlerine havale etmek, onların merhametine terk etmek konumuna sahip değiliz. Tamamen eskiye dönüş olmayacaktır. Hükümetimiz ne gerekiyorsa o yapacak. Üzerimize düşeni elbette yapılacaktır." dedi.