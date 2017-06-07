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Bilim / Teknoloji

'Cehennem' gibi gezegen bulundu: Sıcaklık 4 bin 300 derece

Sıcaklık nedeniyle atmosferinde su ve karbondioksit gibi moleküllerin var olamadığı KELT-9b, KELT-9 yıldızının yörüngesindeki dönüşünü 1,5 Dünya gününde tamamlıyor

07 Haziran 2017 02:10

Gök bilimciler, şimdiye kadar bilinen en sıcak gezegeni keşfetti. "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'e benzeyen, "KELT-9b" adı verilen gezegenin yüzey sıcaklığı gündüz vakti 4 bin 300 dereceye ulaşıyor.

Bu sıcaklık, Samanyolu galaksisindeki birçok yıldızın yüzey sıcaklığından daha fazla. KELT-9b'nin sıcaklığı, yüzey sıcaklığının 5 bin 500 dereceyi bulduğu Güneş'ten ise bin 200 derece az.

Sıcaklık nedeniyle atmosferinde su ve karbondioksit gibi moleküllerin var olamadığı KELT-9b, KELT-9 yıldızının yörüngesindeki dönüşünü 1,5 Dünya gününde tamamlıyor. Jüpiter'den 2,8 kat daha büyük gezegenin öz kütlesi ise Jüpiter'in yarısı kadar.

Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegen, yörüngesinin darlığı nedeniyle tıpkı Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteren Ay gibi yıldızına sadece bir tarafını gösteriyor.

Arizona eyaletinin güneydoğusundaki Winer Gözlemevi'nde bulunan KELT teleskobu kullanılarak keşfedilen KELT-9b'nin yörüngesinde döndüğü KELT-9 yıldızının da Güneş'ten iki kat büyük ve iki kat daha sıcak olduğu belirlendi.

Araştırmayı yöneten Ohio Üniversitesi Astronomi Bölümünden Prof. Dr. Scott Gaudi, "KELT-9b, kütle açısından diğer gezegenlere benziyor ancak atmosferine bakıldığında şimdiye kadar keşfedilen tüm gezegenlerden farklılık gösteriyor." dedi.

Vanderbilt Üniversitesi Astrofizik Bölümünden Prof. Dr. Keivan Stassun da "KELT-9 o kadar çok ultraviyole radyasyon yayıyor ki gezegeni tamamen buharlaştırabilir. Bu yüzden KELT-9b'nin çekirdeği katı kayalardan oluşuyor." diye konuştu.

KELT-9b'nin keşfi, Teksas eyaletinin Austin kentinde başlayacak 230. Amerikan Astronomi Topluluğu Toplantısı'nda da rapor olarak sunulacak.

 

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