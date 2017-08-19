CEFTUS’a İskoç Başbakanı Sturgeon’dan Tebrik Mesajı

İstanbul, Aug 18 (DHA) – 8 Ekim 2017’de Westminster Park Plaza Hotel’de görkemli bir törenle 6.yıl dönümü kutlayacak olan Türkiye Araştırmalar Merkezi / Centre for Turkey Studies’e (CEFTUS) İskoçya Başbakanı’ndan destek ve tebrik mesajı geldi.

Nicola Sturgeon mesajında CEFTUS’a tebriklerini iletirken Türkiye-Britanya ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan dolayı CEFTUS’u takdir ettiğini söyledi. Sturgeon belirsizliğin hakim olduğu dünyamızda iki ülke ve tüm diğer ülkeler arasında diyoloğun korunması ve teşvik edilmesi, ortak anlayışın oluşturulması ve farklılıklara saygı duyulması için verilen her türlü çabanın çok önem arzettiğini belirtti.

Britanya Hükümeti Dış İşleri Bakanı Boris Johnson’dan da hükümet adına destek alan CEFTUS’a ayrıca Muhafazakar milletvekilleri Sir David Amess ve Dış İşleri’nden sorumlu Mark Field’den de mesaj geldi.

8 Ekim’deki Gala gecesinde hem yıl dönümünü kutlayacak olan hem de Türkiyeli ve Kıbrıslı toplumların başarılarını ve topluma katkılarını tanımak ve tebrik etmek amacıyla Toplumsal Başarı Ödülleri’ni organize edecek olan CEFTUS hazırlıkları tam sürat devam ettiriyor.

Rol model, siyaset ve eğitim, hukuk, toplum örgütleri ve vakıflar, iş adamı/iş kadını, gıda ve restroran, mali hizmetler ve muhasebecilik, toptancı/üretici/işveren ve genç girişimciler gibi kategorilerde başarılı ve örnek Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türklerin ödüllendirileceği ödül töreni için aday göstermeler sürüyor.

Bu yıl da halktan gelecek oylarla toplumlarımızın başarılı isimleri ödüllerini alacaklar. CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş aday göstermelerin www.ceftus.org sitesi üzerinden ya da info@ceftus.org emaili üzerinden yapılabileceğini söyledi. Ayrıca bilet ve masa alımları için info@ceftus.org üzerinden yetkililere ulaşılabilir.