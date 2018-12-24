Cedi'nin 17 sayısı Cavaliers'a yetmedi; işte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 7 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls'112-92 mağlup oldu.
Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde Bulls'a 20 sayı farkla 112-92 mağlup olduğu karşılaşmada 37 dakika görev aldı ve 17 sayı, 7 ribaunt, ribaunt, 1 asistlik asistlik performans formans sergiledi.
Art arda 3. olmak üzere sezonun 26. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Larry Nance Jr 20, Jordan Clarkson 17 sayı attı.
Bulls'ta Lauri Markkanen 31, Kris Dunn 17 sayıyla takımının bu sezonki 9. galibiyetinde ön plana çıktı
İşte gecenin sonuçları
- Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 95-98
- Indiana Pacers-Washington Wizards: 105-89
- Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-103
- Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 111-103
- Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 92-112
- Orlando Magic-Miami Heat: 91-115
- Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 122-117
- Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-114
- Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 129-127
- Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 121-118 (Uzatmada)
- Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-107