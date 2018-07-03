Cedi Osman'dan LeBron James'e veda: Bazı özel insanlar vardır ki farkında bile olmadığınız yönlerinizi parlatmanızı sağlar

NBA Doğu Konferansı takımlarından Cleveland Cavaliers'ta LeBron James ile beraber forma giyen Cedi Osman, takımdan ayrılan süper yıldız için veda mesajı yayınladı.



Milli basketbolcu, kariyerini Los Angeles Lakers'ta sürdürme kararı alan LeBron için şu ifadeleri kullandı:



"Bazı insanlar doğanızdaki kötü tarafları ortaya çıkarır; bazıları ise içinizdeki iyiyi katlayarak yansıtmanızı sağlar. Ama bazı özel insanlar vardır ki, onların sayısı çok azdır, sahip olduğunuzun farkında bile olmadığınız yönlerinizi parlatmanızı sağlar. Sizi geliştirir, yaşadığınızı hissettirir ve güçlü olduğunuzu hatırlatır. Kral, ilk buluşmamızdan itibaren benim için eşsiz biri oldun. Biliyorum ve inaniyorum ki seninle yolumuz özel bir nedenle kesişti. Bu özel neden, hayatım boyunca benimle olmaya devam edecek. Verdiğin tüm destek için sana kalpten teşekkür ediyorum. Seninle geçirdiğim her dakika için minnetarım. Yolun açık olsun..."