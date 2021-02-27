ÇED raporu: Tekirdağ'da çevresi buğday tarlalarıyla çevrili arazide sınır değerin 2 katı nikel ile 17 katı krom olmak üzere ağır metal tespit edildi

Tekirdağ, Ergene’de Marmaracık mevkiindeki Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait 2.8 milyon metrekarelik tarım alanından alınan numuneler incelendi. Uzmanların incelemesinde çevresi buğday tarlalarıyla çevrili arazide sınır değerin 2.1 katı nikel ile 17.6 katı krom olmak üzere ağır metal tespit edildi.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, Raporda, arazinin sınır değerin 2.1 katı nikel ile 17.6 kat krom olmak üzere ağır metal kirliliğine yoğun şekilde maruz kaldığı belirtilerek, “Arazi tarımsal niteliğini kaybetmiş durumdadır” dendi.

Marmaracık mevkiindeki, Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait tarım alanına kooperatif tarafından uzun zamandır “plastik sanayi tesisi” kurulmak istendiğini belirten çevreciler ise projeye “Birinci derece tarım arazisinin üzerine dev bir sanayi tesisi kurulamaz” diyerek karşı çıkıyordu. Tüm bu tartışmalar arasında sanayi sitesi kurma projesinin önemli aşamalarından biri olan ÇED süreci ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Şubat günü ilan edildi. İki hafta önce askıya çıkan ÇED dosyası ile 2 milyon 800 bin metrekarelik arazinin tarım toprağı olmadığını ispat etmek için 10 Aralık 2018 tarihinde hazırlatılan bilirkişi raporu da gün yüzüne çıkmış oldu.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydın Adiloğlu ile öğretim görevlisi Doç. Dr. Sevinç Adiloğlu ve araştırma görevlisi Yusuf Solmaz tarafından hazırlanan “Ergene ilçesi Karamehmet mahallesi Marmaracık mevkii 148 Ada 1 Parsel 149 ada 1 parsel ve 150 ada 1 parsel nolu parseller hakkında zirai bilirkişi teknik raporu” başlıklı raporda çevresi buğday tarlalarıyla çevrili alanın adeta zehirlenmiş olduğu belirtildi.

Bilim insanları arazinin ağır metal kirliliğine yoğun şekilde maruz kaldığını ve tarımda kullanılamaz halde olduğuna değinirken, analiz sonuçları üzerinden şu tespitleri sıraladı:

“Nikel ve krom var”

“Toprakta yüksek krom kirliliği bitki tohumlarının çimlenmesini büyük ölçüde engellemektedir. Eğer bu arazide mevcut durumda tarım yapılacak olursa, yetiştirilecek olan bitkilerin bünyesindeki yüksek nikel ve krom miktarları bu bitkiler ile beslenecek olan insan ve diğer canlıların sağlığını da olumsuz bir şekilde etkileyecektir.”

“Kirlilik bölgenin tamamında var”

“Kirlilik varsa, bölgenin tamamı için vardır” diyen Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Murat Sevgi, söz konusu tarım arazisi “Kasti kirletilmiş olabilir mi?” diye düşünmeden edemediklerini vurguladı.