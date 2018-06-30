ÇED raporu 3 kez iptal edilmişti; Karaburun'da acele kamulaştırma kararı çıktı

Yargıda 3 kez iptal edilen Karaburun Yaylaköy’deki rüzgâr enerji santralları için ÇED olumlu raporunun 4’üncüsü yenilenerek çıkarıldı. Raporda bu kez acele kamulaştırma kararı alındı. Karara tepki gösteren Karaburunlular, “Sen Lodos’san biz poyrazız” yazan pankart açtı.

Cumhuriyet'te yer alan haere göre, Karaburun Kent Konseyi, ÇED onayına karşı açtıkları 4. dava devam ederken alınan kamulaştırma kararına tepki gösterdi. Lodos Enerji’nin Karaburun RES Projesi’ne karşı yürüttüğü çevre ve hukuk mücadelesi 4. yılına girdi. Karaburun Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, projeye verilen ÇED olumlu kararının 3, üretim lisansının ise 1 kez yargı kararıyla iptal edildiği anımsatıldı. Son ÇED onayının da 4. kez yargıya taşındığı belirtilerek “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu açtığımız davadan 1 gün sonra, yeni bir üretim lisansı vermiştir. Bu kapsamdaKaraburun RES Projesi üretim tesislerinin kurulması için Yaylaköy’deki taşınmaz malların acele kamulaştırılması kararlaştırılmıştır. Karaburun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü aracılığıyla konuyu Yaylaköy’lü taşınmaz sahiplerine tebliğ etmiştir” denildi. 4. yılına giren mücadelenin koşulsuz süreceği vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bizler böylesi doğaya ve insana hoyrat bir uygulamayla, ‘yenilenebilir - temiz enerji’ adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Karaburun’da köylüye ait arazileri ‘kamu yararı’ gerekçesinin arkasına sığınarak kamulaştırmak isteyen zihniyete karşı Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğiz.