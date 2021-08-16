Çeçen lideri Kadirov: Afganistan’daki olaylar ABD’nin yeni numarası

Rusya'ya bağlı özerk bölge Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov, Afganistan’daki olayların ABD’nin Müslümanlara karşı yeni numarası olduğunu ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ramazan Kadirov, oğlu Adem’in Instagram hesabından yapılan canlı yayında, şöyle konuştu:

“Oradan hiçbir zaman çıkmayacaklarını söylüyorlardı, şimdi herkesi bırakarak kaçıyorlar. Onlarca yıldır orada insanlar ölüyor, 5 yıl önce ölen sivil sayısı 2 milyonu geçiyordu. Şimdi ne kadar öldü? Zavallı insanlara işkence yapıyorlar?”

Taliban ve Usame Bin Ladin’in, ABD’nin projeleri olduğunu söyleyen Kadirov, “Bu yüzden bizim ve müttefik ülkelerin sınırları güçlendirmesi, en kötü senaryoya hazırlanması lazım. Bizim için sorun yok, emir gelirse ülkemizi, bağımsızlığımızı, halkımızı tehdit eden herkesi durdururuz” açıklamasını yaptı.

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