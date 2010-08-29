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Dünya

ÇEÇEN LİDERİN KÖYÜNDE ÇATIŞMA: 19 ÖLÜ ROSTOV

29 Ağustos 2010 15:33

-ÇEÇEN LİDERİN KÖYÜNDE ÇATIŞMA: 19 ÖLÜ ROSTOV-NA-DON (A.A) - 29.08.2010 - Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov'un köyüne düzenlenen saldırıda 19 kişi öldü. Kadirov'un sözcüsü Ulvi Kerimov'un verdiği bilgiye göre, terör saldırısında 12 saldırgan öldürüldü, iki emniyet görevlisiyle 5 sivil hayatını kaybetti. Çatışma bu sabah Ramazan Kadirov'un köyü Çentoroy'da meydana geldi. Saldırı esnasında köyde bulunan Kadirov'un, daha sonra ölen saldırganların cesetlerini incelediği belirtildi. Çeçenistan'da dün de terör saldırısında 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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