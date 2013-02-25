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Dünya

Çeçen Cumhurbaşkanı Depardieu'ya 5 odalı ev hediye etti

Ramzan Kadırov ile samimi görüntü çizen Depardieu, Çeçen Cumhurbaşkanıyla birlikte ünlü Kafkas halk dansı "Lezginka" oynadı

25 Şubat 2013 17:20

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadırov, Fransız oyuncu Gerard Depardieu'ye "fahri vatandaş" unvanı ile 5 odalı daire hediye etti.

Fransa'daki vergi sisteminden şikayet ederek Rusya vatandaşlığına geçen Depardieu, ziyaret ettiği Çeçenistan'da Cumhurbaşkanı Kadırov tarafından karşılandı.

Onuruna verilen yemekte Ramzan Kadırov ile samimi görüntü çizen Depardieu, Çeçen Cumhurbaşkanıyla birlikte ünlü Kafkas halk dansı "Lezginka" oynadı.

Çeçenistan'ın zor bir bölge olduğunu duyduğunu, ancak kültürü ve özellikleri hakkında az bilgiye sahip olduğunu belirten Gerard Depardieu, Çeçenistan'ı tanımak istediğini ve burada film çekmeyi planladığını belirtti.

Fransız sanatçının, Çeçen sanatçılar ile daha sonra yaptığı görüşmede Depardieu'ye "Çeçenistan'ın Fahri Vatandaşı" unvanı ile 5 odalı bir daire hediye eden Kadırov, Depardieu'nün artık misafir değil "fahri vatandaş" olduğunu söyledi.

Kadırov, ülkesinde sanata büyük önem verildiğini ve savaş sırasında yıkılan tiyatro, kültür merkezi ve müze gibi yerlerin restorasyonuna öncelik verdiklerini anlatarak, "Artık Çeçenistan sizin de eviniz. Çeçen kültürünün derinliğini ve güzelliğini öğrenebilirsiniz" dedi.
 

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