-CeBIT'i 121 bin 349 kişi ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Bilişim Zirvesi sona erdi. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, katılımcı ve ziyaretçilerden tam not alan fuara, bin 78 firma katılarak ürün ve hizmetlerini sergiledi. Toplam 15 bin 242 metrekare alanda gerçekleştirilen fuarı, 121 bin 349 kişinin yanı sıra, bin kişilik Anadolu VIP heyeti, 17 ülkeden bin 78 fuar katılımcısı ziyaret etti. CeBIT Sinerji Zirvesi'nde de 4 gün boyunca 95 adet forum, panel ve konferans düzenlendi. Bu etkinliklere 2 bin 220 kişi birden fazla oturuma katılarak, 4 binin üzerinde katılım gösterdi.