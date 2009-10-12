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Ekonomi

CeBIT Bilişim Eurasia'yı 143 bin kişi gezdi

12 Ekim 2009 05:15

TEKNOLOJİ fuarı CeBIT Bilişim Eurasia, dün kapılarını kapatırken 143 bin ziyaretçi çekti.

Bu yıl onuncu kez düzenlenen ve büyük markaların katılmadığı fuara iş anlaşmaları damgasını vurdu.
 
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı Direktörü Orkunt Yozgat, fuar süresince hedeflendiği gibi iş çözümleri ve iş dünyasına yönelik etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Bu yıl geçen yıla oranla fuarı ziyaret eden kişi sayısının düştüğünü aktaran Yozgat, katılımcı firma sayısında ise artış yaşandığını geçen yıl 971 firma katılırken, bu yılki katılımcı firma sayısının 989’a çıktığını kaydetti.

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