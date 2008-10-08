CeBIT Bilişim Eurasia sürüyor

CeBIT Bilişim Eurasia başlıyor

TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda, cep telefonundan küçük dizüstü bilgisayarlara, yeni yazılımlardan fotoğraf makinelerine, navigasyon cihazlarından 3G uygulamalarına, güvenlik teknolojilerinden bilişim aksesuvarlarına ve sağlık alanındaki çözümlere kadar birçok yeni ürün, teknolojiseverlerin beğenisine sunuldu. Vodafone'nin yer almadığı fuarda, bazı kamu kurum ve kuruluşları da stand açtı. Bazı bakanlıklar, İstanbul Valiliği ve Büyükçekmece, Küçükçekmece, Fatih, Kadıköy ve Bayrampaşa'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçe belediyesi fuarda yer alıyor.Yaklaşık 1000 katılımcının yer aldığı fuarı 150 bin kişinin gezmesi bekleniyor.CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'na dördüncü kez katılan ve fuarın tek satış noktası olan Teknosa, bin metrekarelik mağazası ile katılımcıları merakla beklenen PC ve PS3 oyunlarıyla buluşturdu.Teknosa, yüzlerce ürünün satışa sunulduğu mağazasında ziyaretçiler için özel ödeme ve fiyat avantajları sunuyor.Biletsiz ziyaret edilebilen Teknosa CeBIT mağazası katılımcılardan büyük ilgi görüyor.TurkNet, CeBIT Bilişim Eurasia'da standını ziyaret edenlere 6 ay bedava internet abonelik paketi sunuyor.ADSL kampanyasının yanı sıra kullanıcılar, Turknet standındaki deneme noktalarından ev ve işten ucuz arama hizmeti 1095'i ücretsiz olarak kullanma imkanı bulacak.TurkNet, fuarda, kurumsal hizmetleri çerçevesinde veri ve ses hizmetleri için hazırladığı avantajlı hizmet paketleri ve kampanyalarını da kullanıma sunacak.Türk Telekom, CeBIT Bilişim Eurasia 2008'de iletişim teknolojileri sponsoru olarak yer alırken, bireysel ve kurumsal teknolojilerin sergilendiği 7'nci ve 3'üncü salonlarda toplam 4 bin 550 metrekarelik bir alan üzerinde, "convergence (yakınsama) stratejisi" doğrultusunda geliştirdiği yeni ürün ve çözümlerini sunuyor.Grup bünyesindeki şirketlerin sunduğu sabit ve mobil hat ile internet hizmetleri bu vizyon doğrultusunda entegre edildi. Entegre iletişim hizmetlerini tek merkezden sağlama olanağını sunan bu ürünler, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.Türk Telekom'un bireysel ürünleri, Avea ve TTNET'le yer aldığı 7'nci salondaki standında ziyaretçilerle buluşuyor. Türk Telekom'un grup şirketleri Argela, İnnova, Sebit ve AssisTT ile birlikte yer aldığı 3'üncü salondaki standında ise kurumsal ürünleri sunuluyor.CeBIT Bilişim Eurasia'da, 7. salonda bin 760 metrekarelik bir alanda yer alan Turkcell, bu yıl ürün ve hizmetlerini, "ofis", "araç", "ev", "mobil ofis", "eğlence", "sokak", "3G", "telemetri" ve "gnçtrkcll Cafe"den oluşan 9 ana başlıkta tanıtıyor.Turkcell, fuarda aynı zamanda 3 işbirliğinin de tanıtımını yapıyor.Türkiye'de "ilk" kez gerçekleştirilen ve "çok önemli yenilikçi uygulamalar" olarak tanımlanan işbirlikleri, şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarını tek bir noktadan, herhangi bir başlangıç bedeli ödemeden, sadece aylık kira ödeyerek kullanabilmelerini sağlayan "istecozumler.com portalı", İstanbul Belediyesi'yle mobil ödeme uygulamasının bir kullanımı olan "İSPARK uygulaması" ve "Kale Kilit ile Mobil İmza" uygulamalarından oluşuyor.Fuar, stant alanına kurulan kameralarla www.turkcell-imbenim.turkcell.com.tr adresinden canlı olarak izlenebiliyor.Avea, fuarda 7 numaralı dijital yaşam salonunda bireysel abonelerine yönelik ürün ve hizmetlerini, 3 numaralı iş dünyası salonunda kurumsal müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak çözümleri tanıtıyor.Numara taşınabilirliğine özel olarak hazırlanan stantta Avea yetkilileri, uygulama hakkında bilinmesi gerekenleri ve merak edilenleri tüketicilere aktarıyor.İnternet tabanlı bir servis olan SunumaX teknolojisi, televizyon sunucusu gibi bir karakterin, site ekranında hareketli olarak siteyi hedef kitleye anlatmasını sağlayan yeni yazılımını CeBIT'te tanıtıyor.Kişi ya da kurumlar, sitelerindeki ürün ya da hizmetlerini tanıtmak için, SunumaX'ın modellerinden birini kullanabiliyor ya da kendi belirleyeceği kişilerin sunumlarını yapmasını sağlayabiliyor.SunumaX, hazırlanan bir konuşma metni gönderildiği takdirde 3 gün içerisinde ürünün veya hizmetin "profesyonel" oyuncular tarafından yapılmış sunumunu hazırlıyor.KOBİ ve kurumsal firmalara bu ürünün satışını yapan SunumaX'ın, Sabancı Holding, Migros ve Pamukkale Turizm'e de yeni yazılımın satışını yaptığı bildirildi.Söz konusu yazılım, 2 bin YTL'den başlayan paketlerle sunuluyor.Bağlantı çözüm ve teknolojileri sağlayıcısı ZyXEL, dijital eğlence çözümlerini CeBIT Bilişim Eurasia'da tanıttı.ZyXEL'in dijital çözümleri ile evlerde artık dijital eğlence için PC'ye bağımlı olma dönemi sona erecek.Dijital eğlence konsepti kapsamında artık film seyrederken, müzik dinlerken ya da fotoğraflara bakarken kişinin elinin altında klavye olması gerekmiyor. Tüm bunları yapmak için uzaktan kumandanın tuşlarına basmak yeterliolacak.Bu yıl CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'na ilk kez katılan Siemens Enterprise Communications, Unified Communication, sağlık sektörüne yönelik HiMed çözümleri ile bankacılık sektörüne yönelik yeni bir hazine çözümünü katılımcılarasunuyor.Siemens EC, küçük ve orta ölçekli pazara yönelik, henüz Türkiye pazarında satışa sunulmayan ve yeni bir IP çözümü olan OpenOffice çözümünü de tanıtıyor.Özel Bilgi İşlem A.Ş distribütörlüğünde Türkiye pazarına giren Nec Computers, 2009 yılı mart ayında piyasaya sürmeyi planladığı ve dünya tanıtımını Türkiye'de gerçekleştirdiği taşınabilir bilgisayarı Otomo'yu CeBIT'tesergiledi.El yazısı tanıma özelliği olan 1,2 kilogram ağırlığa sahip Otomo'nun ekranı aynı zamanda katlanarak tablet PC görevini de görebiliyor. Otomo'nun planlanan fiyatının, 3G ile 450 euro olduğu bildirildi.Bircom, Türkiye'ye getirdiği son teknoloji ürünleri fuarda ziyaretçilerle buluşturdu.Şirket, 2N Netstar "telefon santrallerine GSM dahili abone" çözümüyle CeBIT'te yer aldı.General Mobile, dört yeni ürününü CeBIT Bilişim Eurasia'da görücüye çıkardı.Çift SIM kart ailesinin yeni üyeleri, dünyanın ilk 5MP kameralı çift SIM kartlı cep telefonu "DSTL1 Imaginary", multimedya özellikleriyle, çift SIM kartlı "DSTS3 Visual" ve dünyanın ilk çift SIM kartlı müzik telefonu "DSTM1 Music Phone" ve yüz yüze "chat" imkanı sağlayan "GF2F" modellerinden oluşuyor.