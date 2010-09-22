T24- Türk şirket ve girişimcilerinin küresel rekabette dünyanın güçlü oyuncuları arasında yerini alması için büyük bir fırsat sunan CeBIT Bilişim Eurasia 2010 için geri sayım başladı.



6-10 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11’nci kez düzenlenecek olan Avrasya Bölgesi’nin en büyük bilişim fuarı CeBIT Bilişim Eurasia’da, 21. yüzyılın heyecan verici ürün ve hizmetleri ilk kez görücüye çıkacak.



Her yıl onbinlerce teknoloji tutkununun yanı sıra, ulusal ve uluslararası firmaları, kamu kurumlarını, devlet yetkililerini, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve akademisyenleri aynı çatı altında bir araya getiren Avrasya’nın en büyük bilişim fuarı CeBIT Bilişim Eurasia, 11’nci yılında katılımcı ve ziyaretçilerine bir fuardan daha fazlasını sunacak.



6-11 Ekim’de binlerce yeni ürün ve hizmetin ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı fuara paralel olarak düzenlenecek forum, konferans ve seminerlerle bu yıl kaçırılmayacak bir bilgi paylaşım platformu oluşturulan CeBIT Bilişim Eurasia’da iş bağlantıları gerçekleştirmeye olanak sunan özel alım heyeti programı ve ‘b2fair Matchmaking’ eşleştirme etkinliği de düzenlenecek.



Geleceğin akıllı şehirleri şaşırtacak

Katılımcı ve ziyaretçilerine mevcut bağlantılarını sağlamlaştırma ve yeni iş ortaklıkları kurmalarını sağlayan CeBIT Bilişim Eurasia’da bu yıl ‘Akıllı Yaşam Konseptleri’nin öne çıktığı bir yıl olacak.



Türkiye’nin artan bölgesel gücü, gelişen yeni iş ilişkileri ve iş modellerinin yanı sıra Türkiye’nin çevre ülkeler tarafından model olarak gösterileceği platformda; büyüyen şehirlerin iletişim, güvenlik, ulaşım, hava kirliliği, eğitim, sağlık ve alt yapı alanlarında karşılaştığı sorunları bilişim teknolojileriyle nasıl giderilebileceği hazırlanan projeler ile aktarılacak. Ayrıca fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans ve panel etkinlikleriyle konunun bütün paydaşlar ile paylaşılması sağlanacak. Proje kapsamında Ortadoğu coğrafyası, Kuzey Afrika, CIS ülkelerinden ve ülkemizin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden il özel idarelerinden sorumlu yöneticileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, belediye başkanları, belediye başkan ve yardımcıları, bilgi işlem yetkililerine aktarılacak.



Bilişim etkinliklerini hifaş organize ediyor

CeBIT Bilisim Eurasia’nın 11’nci yılında hazırladığı yeniliklerinden biri de forum, seminer ve konferanslar. Günümüz fuarlarının kilit noktası olan konferans ve forumlar bu yıl Tuyap ve Kongre Merkezinde 6 – 10 Ekim tarihleri arasında CeBIT Bilişim Eurasia’ya paralel olarak HİFAŞ tarafından organize edilecek.



Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Bilişim Zirvesi organizatörünün fuar alanında seminer, forum ve konferansları düzenlemeye yönelik anlaşma maddelerinin bazılarına uymaması nedeniyle, CeBIT Bilişim Eurasia bünyesinde sektör liderleri, araştırmacılar, akademisyenler, firmalar, devlet yetkilileri ve STK’ların katılımıyla gerçekleşen, bilişim etkinlikleri bu yılHİFAŞ tarafından organize edilecek.





Fuarda öne çıkacak yeniliklerden bir diğeri de, katılımcıların hedef ziyaretçileriyle bir araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştirebilecekleri en kapsamlı networking ve eşleştirme platformu oluşturan b2fair Matchmaking etkinliği. HİFAŞ ve Deutsche Messe AG tarafından yürütülen pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine ek olarak bu yıl Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ilk kez CeBIT Bilişim Eurasia’ya destek vererek “Uluslararası Satın Alma Heyetleri Programı” kapsamında 58 farklı hedef ülkeden satın alma heyetini fuara davet ediyor.



CeBIT Bilişim Eurasia 2010’da, her yıl düzenlenen Anadolu Heyetleri Programı da bu yıl daha kapsamlı bir içerikle hazırlandı. Anadolu’da hedef şehirlerde faaliyet gösteren iş adamları, karar vericiler ve profesyoneller sanayi ve ticaret odaları, belediyeler ve üniversitelerin iş birliğiyle CeBIT Bilişim Eurasia’da buluşacak.



CeBIT Bilişim Eurasia’nın ana sponsorluğunu üstlenen dünyanın lider uydu operatörlerinden TÜRKSAT A.Ş., uydular üzerinden sağladığı her türlü haberleşme hizmetinin yanı sıra, ileri iletişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin kılan dev projelerini katılımcı ve ziyaretçilere sunacak. Broadcast, Cable & Satellite Uluslararası Fuar ve Konferansı da aynı tarihler arasında fuara paralel olarak düzenlenmeye devam edecek.



