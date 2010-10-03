CeBIT Bilişim Eurasia 2010 başlıyor…

T24 - Onbinlerce teknoloji tutkununun merakla beklediği, Avrasya Bölgesi’nin en büyük iş geliştirme ve teknoloji platformu CeBIT Bilişim Eurasia başlıyor. 6 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da katılacağı bir törenle açılacak olan fuar, 10 Ekim’e kadar devam edecek. CeBIT Bilişim Eurasia’da bu yıl 21. yüzyılın heyecan verici ürün ve hizmetleri ilk kez görücüye çıkacak.



Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda Avrasya’ya açılan ticaret kapısı CeBIT Bilişim Eurasia, bu yıl 11’inci kez 6-10 Ekim 2010 tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Farklı ülke ve bölgelerden gelen onbinlerce teknoloji tutkununun akın ettiği fuarın açılış törenine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Rabıte ve Informasyon Teknolojileri Bakanı Ali Abbasov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Sanpaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, Türksat Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay ve Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Gruchow katılacak.







1000’in üzerinde firma katılıyor



Yenilenen içeriği ile katılımcı ve ziyaretçilerine bu yıl bir fuardan fazlasını sunacak olan CeBIT Bilişim Eurasia’da aralarında Siemens, IBM, Oracle, Motorola gibi dev isimlerin de bulunduğu 1000’in üzerinde şirket, kurumsal çözümlerini sunacak. Fuarda ayrıca 5 gün boyunca en yeni teknolojiye sahip televizyonlardan dizüstü bilgisayarlarına, dijital fotoğraf makinelerinden, kameralara, dijital eğlence ürünlerinden, donanım, yazılım ve çevre birimlerine kadar binlerce yeni ürün ve hizmet tanıtılacak.





Geleceğin akıllı şehirleri şaşırtacak



CeBIT Bilişim Eurasia’da bu yıl ‘Akıllı Yaşam Konseptleri’nin öne çıktığı bir yıl olacak. Türkiye’nin artan bölgesel gücü, gelişen yeni iş ilişkileri ve iş modellerinin yanı sıra Türkiye’nin çevre ülkeler tarafından model olarak gösterileceği platformda; büyüyen şehirlerin iletişim, güvenlik, ulaşım, hava kirliliği, eğitim, sağlık ve alt yapı alanlarında karşılaştığı sorunları bilişim teknolojileriyle nasıl giderilebileceği hazırlanan projeler ile aktarılacak. Ayrıca fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans ve panel etkinlikleriyle konunun bütün paydaşlar ile paylaşılması sağlanacak. Proje kapsamında Ortadoğu coğrafyası, Kuzey Afrika, CIS ülkelerinden ve ülkemizin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden il özel idarelerinden sorumlu yöneticileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, belediye başkanları, belediye başkan ve yardımcıları, bilgi işlem yetkililerine aktarılacak.

Bilişim etkinlikleri HİFAŞ organize ediyor



CeBIT Bilişim Eurasia’nın 11’nci yılında hazırladığı yenilikler arasında forum, seminer ve konferanslar yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda fuar ile eş zamanlı düzenlen Bilişim Zirvesini, organizatörü Interpromedya Yayıncılık, Etkinlik Yönetimi ve Parlama Hizmetleri A.Ş’nin CeBIT Bilişim Eurasia’nın organizatörü HIFAŞ ile yapmış olduğu sözleşmenin şartlarını yerine getirmemesi üzerine fes edilmiş olup bu yıl HİFAŞ düzenliyor. Bilişim Etkinlikleri 6 – 10 Ekim tarihleri arasında Cebit Bişim Eurasia ile eş zamanlı olarak Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde HİFAŞ tarafından düzenlenecek.



6 – 10 Ekim tarihleri arasında CeBİT Bilişim Eurasia ile eş zamanlı olarak Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bilişim etkinliklerinde, 60’ın üzerinde forum, seminer ve konferans fuara paralel olarak gerçekleşecek. Bilişim ve iş dünyasının profesyonellerini tek bir noktada buluşturacak Bilişim Etkinlikleri’nde bilişim çözümlerinin sektörlere sunduğu maksimum faydalar, aralarında Türksat, Sampaş, Siemens, IBM, Oracle, Motorola, TEB, Garanti, gibi dev markaların oturumlarıyla katılımcılara aktarılacak.

Türkiye ekonomisini güçlendirecek



Akıllı Kent çözümlerinin, yazılım, donanım, hizmet ve mobil iletişimdeki en yeni teknolojilerin görücüye çıktığı CeBIT Bilişim Eurasia 2010’da, katılımcıların hedef ziyaretçileriyle bir araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştirebilecekleri en kapsamlı networking ve eşleştirme platformu oluşturan b2fair Matchmaking’de ilk defa bu yıl düzenlenecek. HİFAŞ ve Deutsche Messe AG tarafından yürütülen pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine ek olarak bu yıl Dış Ticaret Müsteşarlığı ilk kez CeBIT Bilişim Eurasia’ya destek vererek “Uluslararası Satın Alma Heyetleri Programı” kapsamında 58 farklı hedef ülkeden satın alma heyetini davet edildiği fuarda bu yıl 6 milyar Euro’luk iş hacmi gerçekleşmesi bekleniyor.



CeBIT Bilişim Eurasia 2010’da, her yıl düzenlenen Anadolu Alım Heyetleri Programı da bu yıl daha kapsamlı bir içerikle hazırlandı. Anadolu’da hedef şehirlerde faaliyet gösteren iş adamları, karar vericiler ve profesyoneller sanayi ve ticaret odaları, belediyeler ve üniversitelerin iş birliğiyle CeBIT Bilişim Eurasia’da buluşacak.



Fuarın sponsoru Türksat



CeBIT Bilişim Eurasia’nın ana sponsorluğunu üstlenen dünyanın lider uydu operatörlerinden TÜRKSAT A.Ş., uydular üzerinden sağladığı her türlü haberleşme hizmetinin yanı sıra, ileri iletişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin kılan dev projelerini katılımcı ve ziyaretçilere sunacak. Broadcast, Cable & Satellite Uluslararası Fuar ve Konferansı’nın da aynı tarihler arasında düzenleneceği fuarda, tüketiciler ‘Bilişim Marketi’ bölümünden, teknolojinin en gözde ürünlerini, CeBIT Bilişim Eurasia 2010’a özel indirimlerle sahip olabilecek.