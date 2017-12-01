Cebindeki 2 deste sahte para yüzünden öldürülmüş

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 3 gün önce maden ocağı yolunda cesedi bulunan Murat Güler\'in (41), cebinde bulunan, üzerinde \'geçersiz\' yazan 2 deste 200 TL\'lik banknot yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Geçen salı günü sabaha karşı, merkeze bağlı Yenicepınar köyü, Çambaşı mevkisinde maden ocağı yolunda Murat Güler\'in yarı çıplak cesedi bulundu. Güler\'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güler\'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonunda Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. 3 kişi, sorgularında cinayeti itiraf etti.

Jandarmanın araştırmasına göre şüpheliler, İzzet Baysal Caddesi’nde bir kebapçı dükkanı önünde oturan Murat Güler ile tanışıp sohbet etti. Alkollü olan Murat Güler, sohbet sırasında 3 kişiden kendisini eve bırakmalarını istedi. Şüpheliler ise Güler’e, otomobile yakıt alırsa bırakabileceklerini söyledi. Murat Güler, cebinde bulunan 2 deste parayı göstererek, parası olduğunu söyledi. Şüpheliler, bunun üzerine Murat Güler\'i otomobile alıp ormanlık alanda maden ocağı yoluna götürdü. Burada başına sert bir cisimle vurup Güler\'i öldüren 3 kişi, cebindeki 2 deste parayı aldı. Paranın, üzerinde \'geçersiz\' yazan sahte banknotlar olduğunu gören şüpheliler, Güler\'in pantolonunu çıkarıp yaktıktan sonra kaçtı. 3 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



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