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Spor

Çebi gümüş madalyada kaldı İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 00:54

-Çebi gümüş madalyada kaldı İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 74 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selçuk Çebi, Rus Roman Vlasov'a mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda süren şampiyonada Selçuk Çebi, finale gelinceye kadar başarılı maçlar çıkarırken, Rus rakibine 2-0 (0-1, 0-1) mağlup olarak altın madalyayı kaçırdı.  İlk devrede rakibinin oyun yapmasına engel olamayan Çebi, ikinci devrede de ise yerdeki rakibi karşısında oyun yapamayınca karşılaşmadan yenik ayrıldı.  -Gözyaşlarına engel olamadı- 2009 ve 2010 yıllarında dünya şampiyonluğu bulunan Çebi, üst üste 3. altın madalyasını kazanamadı.  Maçta büyük bir mücadele sergileyen Çebi, tüm çabasına rağmen kazanamayınca göz yaşlarına engel olamadı. Minderde bir süre ayağa kalkamayan Selçuk Çebi'ye, salonda yer alan sporseverler büyük destek verdi.

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