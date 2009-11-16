Çeber'in ölümünde 8 gardiyana ihraç istemi

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Engin Çeber'in Metris Cezaevi'nde işkence sonucu ölümüyle ölümüyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü idari soruşturma tamamlandı.Adalet Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan 36 sayfalık raporda, halen tutuklu yargılanan Metris Cezaevi ikinci müdürü Fuat Karaosmanoğlu'nun başka cezaevine nakledilerek kınama cezası verilmesi istendi.Raporda, Engin Çeber'in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan infaz koruma memurları Nihat Kızılkaya, Sami Ergazi, Selahattin Apaydın, Yavuz Uzun ve Murat Çise ile tutuksuz yargılanan 3 gardiyanın devlet memurluğundan çıkartılması istendi.Müfettişlerce hazırlanan rapor, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.