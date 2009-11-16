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Yaşam

Çeber'in ölümünde 8 gardiyana ihraç istemi

Engin Çeber'in Metris Cezaevi’nde işkence ile ölümüyle ilgili idari soruşturma tamamlandı.

16 Kasım 2009 02:00

T24 - Adalet Bakanlığı müfettişleri, Engin Çeber'in Metris Cezaevi’nde işkence ile ölümüyle ilgili olarak 8 infaz koruma memurunun meslekten ihracını istedi.

Engin Çeber'in gözaltına alınma anı/Haber-Video

Engin Çeber'in Metris Cezaevi'nde işkence sonucu ölümüyle ölümüyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü idari soruşturma tamamlandı.

Adalet Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan 36 sayfalık raporda, halen tutuklu yargılanan Metris Cezaevi ikinci müdürü Fuat Karaosmanoğlu'nun başka cezaevine nakledilerek kınama cezası verilmesi istendi.

Raporda, Engin Çeber'in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan infaz koruma memurları Nihat Kızılkaya, Sami Ergazi, Selahattin Apaydın, Yavuz Uzun ve Murat Çise ile tutuksuz yargılanan 3 gardiyanın devlet memurluğundan çıkartılması istendi.

Müfettişlerce hazırlanan rapor, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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