Çeber'in avukatı isyan etti

"İşkence ve kötü muamele" sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Engin Çeber'in avukatı Taylan Tanay, "Ölümünden 20 gün geçmesine rağmen, elimizde olanlar bir yayın yasağı, bir gizlilik kararı ve henüz hiçkimsenin suçlanmamış oluşu" dedi.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının Hakimevi'nde düzenlediği "İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadele" toplantısı öncesinde, Çeber'in ölümüyle ilgili CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Çeber'in avukatı Tanay ve babası Ali Çeber, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Özdemir, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak olayın incelenmesi amacıyla bir alt komisyon kurduklarını ve İstanbul'da incelemelerde bulunduklarını söyledi. Çeber'in avukatı Tanay ile baba Ali Çeber'in, soruşturmayla ilgili yayın yasağı konulması, soruşturmanın uzaması ve şu ana kadar herhangi bir kişinin göz altına alınmamış olması dolayısıyla endişeli olduklarını ifade eden Özdemir, bu endişelerini dile getirmek üzere kendisini ziyarete geldiklerini kaydetti.



Özdemir, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi olmasına rağmen, bugün yapılan toplantıdan haberi olmadığını belirterek, "Giderek büyüyen, giderek yoğunlaşan bu kötü muamele ve işkence konusunda diliyor ve umuyorum ki, bu toplantıda objektif konular gündeme getirilir" dedi.



Soruşturma tarafsız değil



Avukat Tanay ise toplantının yapılacağını basından öğrendiklerini, kendilerine ulaşan resmi bir davet olmadığını dile getirdi. Tanay, şunları kaydetti: "Her ne kadar Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nı yapan Hasan Fendoğlu, bizim de ailenin de avukatların da burada olmasının iyi olacağını ifade etmişse de bize herhangi bir davet ulaşmadı. Ama biz kendimizi davetli saydık. Bu meselenin konuşulduğu yerde,

elbette ki Engin Çeber'in konuşulması gerektiğini düşünüyoruz.

Çok yakında 29 yaşında gencecik bir insanı yitirdik. Soruşturma, adil, tarafsız sürdürülmüyor. Bu konuda endişelerimiz söz konusu. Ölümünden 20 gün geçmesine rağmen, elimizde olanlar bir yayın yasağı, bir gizlilik kararı ve henüz hiç kimsenin suçlanmamış oluşu."



İşkence yapanlar cezalandırılmalı



Yayın yasağından sonra durumu endişeyle takip ettiklerini ifade eden Tanay, "İşkenceye sıfır tolerans temasıyla yapılan bu toplantıda, sıfırdan değil 1'den haberliyiz. Engin'den haberliyiz ve bunu burada can kulağıyla dinlemeye geldik. Adalet istiyoruz. Engin'i işkencede katledenler, ona 10 gün boyunca kesintisiz işkence yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

Burada toplantıya katılacak hükümet üyeleri ve yetkililerin Türkiye'de işkence ve kötü muamelenin ortadan kalkmasını taahhüt edecek şeyler söylemelerini beklediklerini belirten Tanay, bu nedenle toplantıyı takip etme kararı verdiklerini, soruşturmanın kötü ilerlediğini, kamuoyunun baskısının giderilmeye çalışıldığını öne sürdü.



Baba Çeber: Özür yetmez



Engin Çeber'in babası Ali Çeber de, "Sayın Adalet Bakanı'nın bana telefon edip özür dilemesi yetmiyor. Suç işleyenlerin, benim oğlumu katledenlerin muhakkak cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Bir gazetecinin "Bugün toplantıda ne söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Çeber, "Toplantıda söz hakkı verip vermeyecekleri belli değil. Davet edilmedik. Oğlumun katillerinin bulunmasını, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Demokrasiyle yönetilen bir ülkedeyiz. 'Hukuk devleti' deniyor. Nerede?" yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Şahin'in sözlerinin yeterli olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Çeber, yeterli olmadığı karşılığını verdi. Çeber, "Adalet Bakanı kadar suçlu olan bir de İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanı'nın herhangi bir şeyi yok" dedi.

