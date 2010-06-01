Çeber'i işkenceyle öldüren 4 gardiyana ömür boyu hapis

T24- Engin Çeber’in iki yıl önce işkenceden ölümü nedeniyle açılan davada, cezaevinin 2. müdürü ve 3 gardiyan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar Murat Çise, Nihat Kızılkaya, Sami Ergazi, Fuat Karaosmanoğlu, Selahattin Apaydın ve Yavuz Uzun ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkeme heyeti, Engin Çeber’in işkence sonucu öldüğü Metris Cezaevi’nde görevli olan ikinci müdür ile 3 infaz koruma memurunu müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Bu arada, adliye önünde toplanan bir grup, Çeber'in öldürülmesini protesto amacıyla döviz açarak, sloganlar attı.

ÖNCE KARAKOL, SONRA CEZAEVİ

Engin Çeber, Sarıyer'de 28 Eylül 2008 tarihinde yaklaşık 10 kişilik bir grup ile izinsiz toplantı ve gösteri yapmak isterken kimlik kontrolü yapan polislerce arandığı için gözaltına alınmıştı.

Daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevi'ne götürülen Çeber, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

HANGİ CEZALAR İSTENİYORDU?

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından olayda sorumluluğu bulunduğu öne sürülen 39 infaz koruma memuru, 3 cezaevi müdürü, 13 polis, 4 jandarma ile 1 doktor hakkında dava açılmıştı.

Davaya ilişkin bir önceki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Muammer Çalık, sanıklardan Selahattin Apaydın ile Sami Ergazi'nin ''işkence sonucu ölüme sebep olmak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, 3 sanığa da 9 ile 36 yıla arasında hapis cezası verilmesini istemişti.

13 sanığın ''işkence'', ''kötü muamele'', ''kasten yaralama'', ''görevi kötüye kullanmak'', ''resmi ve özel belgede sahtecilik'' gibi değişik suçlardan 6 ay ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını isteyen Savcı Çalık, 42 sanığın da beraatına karar verilmesini talep etmişti.