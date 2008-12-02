Çeber kafasını duvara kendi vurmuş!

Yürüyüş dergisi dağıtırken gözaltına alınıp Metris Cezaevi’nde tutukluyken yaşamını yitiren Engin Çeber’e işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarında ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istenen üç infaz koruma memurunun ifadelerinde ‘kendi kafasını duvara vurdu, sandalyesini geriye doğru itip kendisini düşürdü’ dediği öğrenildi.

Çeber’in ölümüyle ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı üç infaz koruma memuruyla nöbetçi cezaevi müdürü hakkında ‘ağırlaştırılmış işkence’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Aynı iddianamede 54 polis, infaz koruma memuru ve bir cezaevi doktorunun da ‘eziyet etmek, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, görevi kötüye kullanma, zor kullanma yetkisi aşarak kasten yaralama’ suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti. İddianameye göre Çeber 6 Ekim’de sayıma katılmayınca tokatlandı, iki kez omzuna yumrukla ve tekmeyle ayağına vuruldu. Ertesi gün tekme, tokat ve yumrukla başına, boynuna vuruldu. Kafası, koğuş duvarı ve kapalı demir kapıya birkaç vuruldu. Hareketsiz yere yığıldığı halde infaz koruma memuru Sami E. tarafından sürüklenip bahçeye çıkarılıp bu halde de dövüldü. Nefes alışverişleri düzensizleşip vücudu kasıldı. Önce Bayrampaşa, ardından da Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı ve öldü.

21 Ocak’ta ilk duruşması yapılacak dava dosyasında infaz koruma memurlarının ilginç ifadeleri var.



‘Nasihatte bulunduk’



Bunlardan Sami E. ifadesinde, Çeber’in koğuş havalandırma demir kapısının ön tarafında arka kısmı kapıya dönük şekilde oturduğunu belirterek, “Başmemurun sandalyede oturan Çeber’e ayağa kalkması için nasihatte bulunduğunu gördüm. Çeber kendi kendine hiç kimsenin müdahalesi olmaksızın, sol tarafta bulunan duvara kafasını vurdu. Ben ve Selahattin Apaydın kendisine zarar vermesin düşüncesiyle kendisini tuttuk ancak sıkı tutmadık. Bu sefer kendisini oturmakta olduğu sandalyesiyle birlikte geriye doğru attı. Hemen yardımcı olmak için kaldırdık. Hiçbir arkadaşım saldırmadı” dedi.

İnfaz koruma memuru Selahattin A.’nın ifadesiyse şöyle: “Ayağa kalkması istenince ‘Siyasiyim, onur kırıcı bulduğum için ayağa kalkmıyorum’ dedi. Sorumlu başmemur ayağa kaldırılmasını isteyince Sami E. ile birlikte Çeber’i ayağa kaldırmaya çalışırken kalkmamak için vücudunu aşağı doğru bastırarak hamle yapınca dengesini kaybederek yere düştü.” Diğer sanık Nihat K. da “‘Hükümlüler rahatsız olduğunu söyledi. Kendisine geçmiş olsun dedim. ‘Siyasiyim, ayağa kalkmak onur kırıcıdır’ dedi. Başka bir şey yapmadım” dedi.