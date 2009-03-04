T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çeber davasında mahkeme heyeti çekildi

Engin Çeber davasında Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tarvrı nedeniyle davadan çekilme kararı aldı.

04 Mart 2009 02:00

Cezaevinde işkenceden ölen Engin Çeber davasında Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi davadan çekilme kararı aldı. Mahkeme sanıkların tavrı nedeniyle çekilme kararı aldı. 

'Oğlumu öldürenlere karşı nefret hissediyorum'

Çeber cinayetinde başgardiyana sahte belge

Metris Cezaevi'nde “işkence ve kötü muamele” sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Engin Çeber davasına bakan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, davadan çekildi.
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 6 tutuklu sanık ile 13 polis memurunun da aralarında bulunduğu 44 tutuksuz sanık katıldı.

Müdahil avukatı Taylan Tanay, duruşmada taleplerini sıralarken, mahkeme heyetinin hukuk etiğine aykırı davrandığını, görevini tam olarak yerine getirmediğini ve sanık polislerin avukatlara hakaret etmelerine rağmen heyet başkanının müdahale etmediğini öne sürerek, bu şekilde yargının tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdü.

Verilen aranın ardından kararlarını açıklayan mahkeme heyeti başkanı, müdahil avukatı Taylan Tanay'ın beyanlarını dikkate alarak, mahkeme heyeti olarak, davadan çekilmeye karar verdiklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, bunun uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi için, kararın bir üst mahkemeye bildirilmesini hükme bağladı. 

Çeber, işkenceyi yazmış

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24