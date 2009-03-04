Çeber davasında mahkeme heyeti çekildi

Metris Cezaevi'nde “işkence ve kötü muamele” sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Engin Çeber davasına bakan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, davadan çekildi.Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 6 tutuklu sanık ile 13 polis memurunun da aralarında bulunduğu 44 tutuksuz sanık katıldı.Müdahil avukatı Taylan Tanay, duruşmada taleplerini sıralarken, mahkeme heyetinin hukuk etiğine aykırı davrandığını, görevini tam olarak yerine getirmediğini ve sanık polislerin avukatlara hakaret etmelerine rağmen heyet başkanının müdahale etmediğini öne sürerek, bu şekilde yargının tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdü.Verilen aranın ardından kararlarını açıklayan mahkeme heyeti başkanı, müdahil avukatı Taylan Tanay'ın beyanlarını dikkate alarak, mahkeme heyeti olarak, davadan çekilmeye karar verdiklerini bildirdi.Mahkeme heyeti, bunun uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi için, kararın bir üst mahkemeye bildirilmesini hükme bağladı.