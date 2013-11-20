Çeber davasında bilirkişiye de hapis cezası verildi

Engin Çeber davası için yazdığı bilirkişi raporunu para karşılığı televizyona satmak ve daha raporu mahkemeye sunmadan televizyonda tartışmaya açmakla suçlanan bilirkişi Özgür Tekol’a beş ay hapis cezası verildi.

Ayça Söylemez'in Bianet'te yer alan haberine göre, Engin Çeber davasında bilirkişi olarak mahkemeye rapor sunan Özgür Tekol’un “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve görevi kötüye kullanma” suçlarından yargılandığı mahkeme sonuçlandı. Tekol’a beş ay hapis cezası verildi.

'Kameradaki tehdidi görmedi'

Dudak okuma uzmanı Tekol, Çeber davasında bilirkişi olarak görev yapmıştı. Çeber’in işkence gördüğü Metris Cezaevi’ndeki kamera kayıtlarını inceleyerek dönemin 2. Cezaevi Müdürü Fuat Karaosmanoğlu’nun söylediklerini dudak okuma yöntemiyle tespit etmesi istenmişti. Çeber işkence gördüğünde orada olan tüm tanıklar, mahkemeye verdikleri ifadelerinde, Çeber dövüldükten Karaosmanoğlu’nun sonra diğer mahpuslara dönerek, “Bundan sonra sayıma kalkmayanların sonu böyle olur” dediğini belirtmişti. Karaosmanoğlu bu davada “işkenceye katılmadığı halde olaydaki sorumluluğundan dolayı” müebbet hapis cezası aldı.

Tekol ise raporuna Karaosmanoğlu’nun bu sözleri söylemediğini yazdı. Aynı akşam da ATV televizyonuna çıkarak kendisine rapor yazması için verilen görüntülerin sunumu eşliğinde raporunu anlattı.

Mahkemeden önce televizyon yayınladı

Böylece bilirkişi raporu mahkemeye sunulmadan bir gün önce televizyonda yayınlanmış oldu. Çeber davasının görüldüğü Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi, avukat Taylan Tanay’ın talebinin ardından suç duyurusunda bulundu.

Tanay, “Davanın tarafları ve mahkeme heyeti daha raporu görmeden, içeriğini televizyondan öğrenmiş oldu. Oysa bilirkişilerin tarafsız olması gerekir” demişti.

Mahkeme de Tekol’un 4-5 Haziran 2009’da görülen duruşma öncesi delillerin kamuoyu önünde tartışılarak adil yargılamanın etkilenmeye çalışıldığını belirtti. Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunda dikkatle takip edilen Engin Çeber davasında raporun mahkemede okunmasından önce haber programlarına düşmesi, hakimlerin daha tartışmaya fırsat bulmadan değişik platformlarda dava ile ilgili yorumların ortaya çıkmasıyla, Tekol’un eylemi adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs olarak değerlendirildi."

"Raporu para karşılığı sattı"

Avukat Tanay, Tekol’un hazırladığı raporu televizyon kanalına para karşılığı sattığını söyleyerek ayrıca şikayetçi olmuştu. Bu davada tanık olarak dinlenen bir başka gazeteci de “Tekol’un kendisine ulaştığını, ellerindeki görüntü kayıtlarını ‘maddi bir bedel karşılığında’ kendisine vereceğini söylediğini” ifade etti. Gazeteci bunu kabul etmediğini, haberin de kendi çalıştığı televizyonda yayınlanmadığını söyledi.

Görevi kötüye kullanmaktan mahkum

Tekol ile dönemin ATV televizyonu Haber Sorumlu Müdürü Selma Yıldız hakkında İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tekol savunmasında, “televizyonda kanaat açıklamadığını, sadece teknik bilgi verdiğini” iddia etti.

Tekol’un Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 223/2-e ve 257/1 suçlarından yargılandığı davada 4 Kasım’da karar çıktı. Yıldız ve Tekol “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan beraat etti. Tutuklu avukat Taylan Tanay mahkemenin bu kararına itiraz edildiğini açıkladı.

Tekol “görevi kötüye kullanmaktan” suçlu bulundu ve beş ay hapis cezası aldı. Hakim Refik Özcan kararın açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.