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Yaşam

CD tarihe karışacak

Yapılan araştırmalara göre; 2009’un ilk yarısında ABD’de dijital müzik satışları artarken cd satışlarıysa aynı oranda düşecek.

24 Ağustos 2009 03:00

Yapılan araştırmalara göre; 2009’un ilk yarısında  ABD’de dijital müzik satışları artarken cd satışlarıysa aynı oranda düşecek.

Durum böyle devam ederse hâlihazırda müzik satışlarının yüzde 65’ini oluşturan CD’lerin saltanatı yakın bir zamanda tarihe karışacak. NPD’nin araştırması, iTunes ve AmazonMP3 gibi şirketlerin çektiği portallardan yasal olarak indirilen şarkıların CD’lere üstünlük sağlamasının an meselesi olduğunu gösteriyor.

2010’DA dijital formatta müzik satışlarının yüzde 20 artması, CD satışlarının ise aynı oranda düşmesi bekleniyor. 2007’de dijital müzik satışlarının piyasanın sadece yüzde 20’sini oluşturduğu göz önünde bulundurulursa, CD’nin bu gelişme karşısında ayakta kalması imkânsız gibi görünüyor.

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