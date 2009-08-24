CD tarihe karışacak

Durum böyle devam ederse hâlihazırda müzik satışlarının yüzde 65’ini oluşturan CD’lerin saltanatı yakın bir
zamanda tarihe karışacak. NPD’nin araştırması, iTunes ve AmazonMP3 gibi
şirketlerin çektiği portallardan yasal olarak indirilen şarkıların
CD’lere üstünlük sağlamasının an meselesi olduğunu gösteriyor.
2010’DA
dijital formatta müzik satışlarının yüzde 20 artması, CD satışlarının
ise aynı oranda düşmesi bekleniyor. 2007’de dijital müzik satışlarının
piyasanın sadece yüzde 20’sini oluşturduğu göz önünde bulundurulursa,
CD’nin bu gelişme karşısında ayakta kalması imkânsız gibi görünüyor.