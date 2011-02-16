-CBS'İN KADIN MUHABİRİNE CİNSEL SALDIRI VE DAYAK NEW YORK (A.A) - 15.02.2011 - Mısır'daki protesto gösterileri sırasında CBS'in kadın muhabiri Lara Logan'ın Tahrir Meydanı'nda cinsel saldırıya uğradığı ve ABD'de hastaneye kaldırıldığı açıklandı. CBS News kanalınca yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifası sonrasında cuma günü Kahire'deki Tahrir Meydanı'ndaki gelişmeleri izleyen Logan'ın, ekibinin ve güvenlikçilerinin çevresinin yaklaşık 200 kişilik çete tarafından sarıldığı, Logan'ın ekibinden zorla uzaklaştırılarak ''acımasız ve kesintisiz cinsel saldırıya ve dayağa maruz bırakıldığı'' belirtildi. Logan'ın bir grup kadın ve yaklaşık 20 kadar asker tarafından kurtarıldığı kaydedildi. Olaydan sonra CBS ile temasa geçen ve cumartesi günü ABD'ye gelen Logan, burada tedavi altına alındı.