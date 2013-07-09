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Kültür-Sanat

Cazın efsaneleri İstanbul'da buluşuyor

85 albüm ve Grammy ödülü sahibi Bob James ve saksafon virtüözü Dacid Sanborn İstanbul Caz Festivali'nin bu geceki konukları.

09 Temmuz 2013 12:47

Popüler cazın efsanevi isimleri bu akşam İstanbul Caz Festivali kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya geliyor.

Çıkardığı 85 albümün yanı sıra, Grammy dahil birçok ödül kazanan Bob James’e, tüm zamanların en başarılı ve ilham verici saksofon virtüozlarından David Sanborn eşlik edecek.

Bu isimlerle, stüdyo bateristlerinin en iyisi olarak adlandırılan Steve Gadd ve basta harikalar yaratan James Genus aynı sahneyi paylaşacak.

1986’daki Double Vision ortaklığından sonra ilk defa bir araya gelen James ve Sanborn, bu yıl Steve Gadd’le birlikte kaydettikleri ‘Quartette Humaine’ albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul’a uğruyor.

Saat 21.30’da başlayacak konserin biletleri 120 lira (sahne önü) ile 35 lira (öğrenci) arasında değişiyor.

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