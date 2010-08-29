Cazın divası Apollon'u salladı

T24 - Side 10. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü caz sanatçısı Tania Maria, tarihi Apollon Tapınağı'nda konser verdi.





Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side beldesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nda düzenlenen konser, yerli ve yabancı çok sayıda kişi tarafından izlendi. Side Belediyesi tarafından tarihi mekan mumlarla aydınlatılırken, konserde izleyiciler Tania Maria'ya şarkılarında eşlik etti.





36 yıllık müzik kariyerinde 25 albüme imza atan, bir kez de caz kategorisinde Grammy Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen divayı izlemeye gelenler, ünlü sanatçıyı ayakta alkışladı. Tania Maria, Türkiye ve Türk insanını çok sıcak bulduğunu belirterek, tarihi bir mekanda konser vermekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu olduğunu söyledi.





Festivalin sanat yönetmeni Remzi Buharalı da, yaptığı açıklamada, Tania Maria konseri için bir yıl öncesinden çalışmaya başladıklarını belirtti. Buharalı, konserin 2 bin 500 yıllık Apollon Tapınağı'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.





Toplam 23 etkinliğin yer aldığı festivalin 30 ve 31 Ağustostaki konukları ise Acaristan Halk Dansları Topluluğu olacak. İki gösteri ile festivale katılacak topluluk, Side Köy Meydanı ve Tarihi Liman'da sahne alacak. Festival 29 Ekime kadar devam edecek.



