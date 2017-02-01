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Kültür-Sanat

Caz şarkıcısı Julie Erikssen, İstanbul'da sahne alacak

Fransız caz şarkıcısı Julie Erikssen, Şubat ayında İstanbul'da bir dizi konser verecek

01 Şubat 2017 23:22

4. albümünün hazırlıklarını sürdüren Fransız caz şarkıcısı Julie Erikssen, 4 Şubat Cumartesi günü Moda Deniz Kulübü'nde, 8 Şubat Çarşamba günü ise Sinemaseverler Derneği tarafından düzenlenecek Jazz & Blues gecesinde sahne alacak. Konserlerinde klasikleşmiş caz ve blues şarkılarının yanı sıra kendi albümünden parçaları da seslendirecek Erikssen'in konserlerinin farklı mekanlarda da devam edeceği açıklandı.

Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Julie Erikssen, ilk single’ı "Dans ce Monde"u 2003 yılında çıkardı. Soul, elektronik, hip hop, Afrika müzikleri projelerinde yer alan genç sanatçı, 2014’te Fransa’daki The Voice adlı ses yarışmasına katılarak daha büyük kitlelere ulaştı. Aynı yıl “Breathe” adlı ilk albümünü çıkaran Julie Erikssen, halen Danimarka ve Fransa’nın çok önemli caz mekanlarında sahne alıyor. Sanatçı, geçen yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenen Caz Geceleri’nde de konser verdi.

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