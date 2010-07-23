-CAZ ŞARKICISI AL JARREAU HASTANEDE PARİS (A.A) - 23.07.2010 - Amerikalı caz şarkıcısı Al Jarreau'nun, bir caz festivali kapsamında konser vermek için geldiği Fransa'da dün akşam hastaneye kaldırıldığı ve "durumunun kritik" olduğu bildirildi. Hastane kaynakları, 70 yaşındaki Jarreau'nun solunum rahatsızlığından Gap kentindeki bir hastanenin reanimasyon servisine kaldırıldığını açıkladı. Hastane yönetimi, Al Jerreau'nun yoğun bakıma alındığını ve kendisine gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti. Yönetim, doktorlara göre sanatçının durumunun kaygı verici olduğunu, saatler içinde durumunda iyileşme görmeyi ümit ettiklerini kaydetti.