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Dünya

CAZ PİYANİSTİ BİLLY TAYLOR ÖLDÜ NEW YORK (A.A)

30 Aralık 2010 11:05

-CAZ PİYANİSTİ BİLLY TAYLOR ÖLDÜ NEW YORK (A.A) - 30.12.2010 - Amerikalı caz piyanisti ve besteci Billy Taylor, ABD'nin New York kentinde 89 yaşında hayata veda etti. New York Times'ın haberine göre, 1943 yılında New York'a gelen ve "Dr. Taylor" olarak da anılan ünlü piyanist, hayatı boyunca, aralarında "I wish I knew how it would feel to be free" nin de bulunduğu 300 parça besteledi. "I wish I knew how it would feel to be free" parçası, 1960 yıllarda sivil haklar için gösteri yapanların marşı haline gelmişti.  New York'un Long Island üniversitesinde ve Manhattan müzik okulunda da caz dersleri veren Billy Taylor, 1965 yılında New York'un fakir mahallelerinde açık hava caz konserleri veren seyyar "Jazzmobile" müzisyenler topluluğunu da oluşturmuştu.

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