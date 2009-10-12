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Kültür-Sanat

Caz genç gitaristler arıyor!

İlk kez düzenlenecek olan 'Genç Caz Gitaristi' yarışması 19 Ekim'de Nardis Jazz Club’da.

12 Ekim 2009 03:00

İlk kez düzenlenecek olan 'Genç Caz Gitaristi' yarışması 19 Ekim'de Nardis Jazz Club’da.

19 Ekim'de Nardis Jazz Club’da ilk kez düzenlenecek olan 'Genç Caz Gitaristi' yarışması yapılıyor.

Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinin jüri üyeliği yapacağı bu gecenin sonunda ustalardan muhşetem bir gitar şovu da yer alacak.

10 yarışmacının eleme sonucu katılacağı gecenin jüri üyeleri arasında Neşet Ruacan, Kamil Özler, Sarp Maden, Önder Focan, Okan Ersan yer alıyor.

Yamaha - Senkop ve Dore Müzik Mağazalarının da destekleri ile yapılacak yarışmanın ödülü SA2200 Model caz kasa gitar.

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