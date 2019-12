Caz Festivali'ne görkemli açılış

İstanbulluları dünyaca ünlü müzisyenlerle buluşturmaya hazırlanan Caz Festivali, 1 Temmuz Salı gecesi The Marmara Esma Sultan'da düzenlenen Açılış Töreni ile başladı.

Törende konukları hareketli müzikleriyle New Orleans'ın köklü caz bandolarından Coolbone karşıladı.



Sunuculuğunu Toprak Sergen'in üstlendiği Açılış Töreni'nde festivalin "Yaşamboyu Başarı Ödülü", piyano, bas, davul ve saksofon gibi birçok müzik aletini ustaca çalan, Türk caz dünyasının büyük ismi Tuna Ötenel'e verildi. Sağlığının elvermemesi nedeniyle törene katılamayan Tuna Ötenel'e ödülü, törenin bir hafta öncesinde festival ekibi tarafından Ankara'daki evinde takdim edilmişti.



İstanbul'u iki hafta boyunca bir caz kentine dönüştürecek olan Caz Festivali, 40'ın üzerinde topluluk ile 200'ün üzerinde yerli ve yabancı müzisyeni İstanbullu müzikseverlerle şehrin 17 farklı mekânında buluşturacak.



Yaşam Boyu Başarı Ödülü Tuna Ötenel'e



Genç yaşta caz müziği ile ilgilenmeye başlayan Tuna Ötenel, 60'lardan bu yana Türkiye'de cazın gelişimi ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı. Usta besteci, piyanist ve saksofon sanatçısı Tuna Ötenel, gerçekleştirdiği çalışmalarla caz müziğimizin en önemli isimlerinden biri olarak müzik sahnesindeki yerini aldı.



Metin Gürel'den Okay Temiz'e Türkiye'den birçok müzisyen ile değerli çalışmalar yapan ve konserler veren sanatçı, Herbie Hancock ve Benny Carter gibi isimlerle de aynı sahneyi paylaştı.Tuna Ötenel, bas gitarda Kudret Öztoprak ve davulda Erol Pekcan ile 1978 yılında kaydettiği, ülkemizin ilk caz plağı olan "Caz Semai" albümünde piyano ve saksofonda yer almıştır.Aynı zamanda bir akademisyen olan Ötenel'in bugüne kadar yayınlanmış beş albümü bulunuyor.